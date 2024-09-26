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配合修法給預算「行人地獄卻沒改善」　立委批：死亡不減反增

▲▼交通部長陳世凱 台鐵董事長杜微 公路局長陳文瑞 立法院交通委員會 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長陳世凱今到立法院交通委員會詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今年1到6月行人死亡達183人，不降反升5.8%，台中近日再發生東海女大生在行人穿越道上被客運撞死悲劇，讓行人地獄再現，立委質疑，要修法就修法、要預算就給預算，但行人地獄未解，行車地獄又來。交通部長陳世凱坦言交通狀況確實引發民眾擔憂，他自己在路上也覺得應積極檢討改進。

立委萬美玲今(26日)在立法院交通委員會質詢時指出，台灣出現行人地獄稱號後，政府開始重視行人安全，但1年多過去，行人死傷不減反增，平均一天有48名行人在道路死傷，交通部道路交通安全預算112年度有6.07億、113年度也有6.05億元，改善交通時，政府要修法就修法、要錢就給錢，但死傷仍逐年增加，問題仍無法解決行人地獄沒解決，行車地獄又來了。

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立委游顥詢質詢時也詢問陳世凱對於行人地獄看法，陳世凱表示，這文字對台灣是非常大的傷害，交通狀況確實讓民眾擔憂，他自己在路上也覺得要更積極檢討改進。

陳世凱表示，他過往提及改善交通要從4方向，包括窮盡一切工程手段改善道路、落實教育宣導、監理強化駕駛管理，以及加強執法，包括科技執法與提高見警率，見警率只是其中一項，且僅針對高風險路段，並非所有路口。

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