台商連上銘出任「湖南政協委員」！內政部重罰40萬、註銷台灣戶籍

▲台商連上銘任湖南政協委員遭罰款40萬元。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

台商連上銘因在中國擔任湖南省政協委員，違反《兩岸人民關係條例》的規定，被我國內政部處以新台幣40萬元罰鍰。大陸委員會（陸委會）說明，連上銘在中國大陸設有戶籍，年初已經被內政部依法註銷台灣戶籍，喪失台灣人民身分，但其出於台灣人民身分所應負的責任及義務，不會因此喪失或免除。

事實上，連上銘在今年5月已經被台灣政府依法註銷戶籍，喪失台灣人民身分。據陸委會的說法，他在湖南省擔任政協委員的行為，已經違反了《兩岸人民關係條例》第33條第2項的規定，該條規定台灣人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會公告禁止的中國黨務、軍事、行政等職務或為成員。為此，內政部也對其開出新台幣40萬元的罰鍰。

除了擔任政協委員的問題外，連上銘還涉嫌接受中共資助，介入台灣的選舉活動，因此遭到台北地檢署通緝。據悉，他過去在中國舉辦餐會時，曾暗示返台投票支持國民黨及當時的總統候選人韓國瑜。

長期居住在中國的連上銘，2006年在岳陽開了當地第一家台灣奶茶店，並擔任岳陽市湘岳台胞創業服務中心主任。連上銘曾向媒體表示，他會致力於湘台融合的「潤滑劑」，專注於兩岸的農產品交流，讓更多台胞了解湖南，共同推進湘台產業融合發展。

陸委會強調，中共一直以零和的思維對台進行打壓，並且不放棄以武力侵犯台灣。因此，陸委會呼籲國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動時，應遵守法令規定，以免誤入中共的統戰陷阱，不慎觸犯法條，損及自身的權益。