國慶月外交戰場兩岸激烈交鋒　我駐墨爾本處長酒會回擊台灣議題

▲中國駐阿德萊德總領事李東先是在中國的慶祝活動上，談及台灣議題，重申「一中原則」；而中華民國駐墨爾本台北經濟文化辦事處長呂明澤，隨即也在慶祝酒會上回擊。（圖／駐墨爾本台北經濟文化辦事處提供）



記者陶本和／台北報導

每年10月兩岸政治駁火格外鮮明，由於1日先是中國國慶，10日換中華民國的雙十國慶。除了各界關注總統賴清德的演說外，外交戰場上較勁意味也相當濃厚。中國駐阿德萊德總領事李東先是在中國慶祝活動上，談及台灣議題，重申一中原則；而中華民國駐墨爾本台北經濟文化辦事處長呂明澤，隨即也在中華民國的慶祝酒會上予以回擊。



中國近年來在區域間的軍事行動，關鍵其實不在台灣，而是力求突破第一島鏈，也就是所謂的「三海一線」，東海、台海與南海的軍事戰略行動；而深受其擾的除了台灣、日本、菲律賓之外，澳洲也往世界民主陣營靠攏；在外交場域上各方的較勁意味，在10月份也同樣激烈。

中國駐阿德萊德總領事李東日前出席中國國慶招待會時，談及台灣議題。他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會的普遍共識，並有聯合國決議和國際法的支持。他強調，他們反對國際上一些勢力借台灣問題製造地區緊張局勢和矛盾，中澳雙方都專注於發展經濟，應對氣候變遷等人類共同挑戰，都希望維護地區穩定，促進共同發展。

對此，中華民國駐墨爾本台北經濟文化辦事處長呂明澤也隨即在「慶祝中華民國建國113年國慶酒會」上反擊。他表示，總統賴清德的「價值外交」及「和平四大支柱行動方案」彰顯台灣致力與國際社會攜手合作，維護區域和平的理念；儘管面對中國在政治及經濟等面向的打壓，台灣仍秉持一貫的韌性，積極深化與理念相近國家的關係。

呂明澤說，在政府持續努力下，國際社會紛紛肯定台灣對民主價值及國家認同的貢獻與決心，並同聲譴責中共惡意扭曲聯大第2758號決議內容，抹殺台灣爭取參與聯合國體系的正當權利，包括「世界衛生組織」(WHO)、「聯合國氣候變遷綱要公約」(UNFCCC)、「國際民航組織」(ICAO)及「國際刑警組織」(INTERPOL)等。

呂明澤表示，台灣人民對於維護民主、自由及人權的決心堅定不移，絕不妥協；由衷感謝各國對台灣捍衛世界和平穩定貢獻的肯定。此外，他強調，台灣以「新南向政策」強化與印太地區各國的經貿連結，成果豐碩；其中，澳洲是台灣在能源安全及再生能源合作上的重要貿易夥伴；未來期盼澳洲能持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，共創區域繁榮與穩定。

對於中國駐阿得雷德總領事李東10月1日在「中華人民共和國成立75周年招待會」上的談話，聲稱「台灣與中華人民共和國同屬一家，終將回歸」一事。呂明澤說，民主台灣是主權獨立國家，從未是專制中國的一部分，台灣的未來必須由2,350萬人民決定，我們將堅守民主、對話及合作態度，致力推動區域穩定與繁榮。

接著，同樣出席該場酒會的維州議會友台小組共同主席Brad Rowswell、南澳州議會友台小組共同主席Tung Ngo及「澳台俱樂部」主席Luke Donnellan三人致詞時，也一致肯定台灣政經發展及對國際社會的貢獻，並強調台澳共享民主價值，珍視雙邊情誼。

▼中國駐阿德萊德總領事李東先是在中國的慶祝活動上，談及台灣議題，重申「一中原則」；而中華民國駐墨爾本台北經濟文化辦事處長呂明澤，隨即也在慶祝酒會上回擊。（圖／駐墨爾本台北經濟文化辦事處提供）

