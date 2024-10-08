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瑪利亞基金會守護身心障礙　骨科權威李光申提供衛教諮詢

▲李光申醫師教導服務對象利用繩子或毛巾作復健，增加肌肉力量，改善走路平衡度。（圖／瑪利亞基金會提供）

▲李光申醫師教導患者媽媽如何幫服務對象進行腳拉筋，舒緩腳後跟疼痛。（圖／瑪利亞基金會提供）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

小兒科醫生莊宏達創辦瑪利亞基金會已邁入36年，每年提供7000多個身心障礙者及其家庭相關服務。莊宏達醫師一手照護的瑪利亞天使也慢慢從兒童邁入中老年，面對比一般人更早出現的骨質疏鬆問題，骨科權威李光申醫生提供照護人員專業衛教諮詢，希望讓身障者得到更專業的照護，同時也教導患者如何改善關節退化。

擁有全國社福組織內最完整的專職醫療復健團隊，並聘用2位專職醫生，與17位各科專業醫生合作的瑪利亞基金會，過去少有骨科醫生與患者面對面諮詢，面對服務對象逐漸老化，這次特地商請李光申醫師前往兩個園區進行衛教諮詢，其中霧峰園區120位服務對象，大多數為重度身心障礙者和腦性麻痺患者，園區內營養師、治療師等人針對照護提出相關問題。

李光申醫師表示，腦性麻痺患者與一般人相較，因為肢體缺乏運動，加上口腔和牙齒狀況不佳，營養吸收能力也較差，骨質疏鬆和肌少症會提早出現，因此以物理治療來保持運動，配合鈣質和維生素D的補充，來增加骨質密度以及肌肉力量。

李光申同時到瑪利亞基金會愛心家園，有許多關節退化和腿部骨骼變形的患者，在護理師的陪同下諮詢，李光申親切問好並詢問相關病情，告知如何減輕疼痛與護理技巧，李光申同時教導服務對象利用繩子或毛巾作復健，增加肌肉力量，改善柔軟度和走路平衡度；也有患者嚴重腳後跟疼痛，李光申也教導患者媽媽運用腳拉筋，舒緩走路疼痛問題。

由於瑪利亞基金會本身也研發輔具，並有專業輔具技師，李光申也教導部分患者如何善用輔具，改良生活品質，因為難得有骨科醫生前來諮詢，讓瑪利亞的治療師和護理師都能得到更多衛教資訊，未來李光申醫生將加入其義診團隊，為瑪利亞的身心障礙者服務。

▲李光申醫師教導服務對象利用繩子或毛巾作復健，增加肌肉力量，改善走路平衡度。（圖／瑪利亞基金會提供）

▲李光申醫師教導服務對象利用繩子或毛巾作復健，增加肌肉力量，改善走路平衡度。（圖／瑪利亞基金會提供）

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關鍵字：

瑪利亞基金會身心障礙醫療復健骨科衛教

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