身心障礙男與病母居山區破屋　衡山社福基金會發動志工翻修

▲南投縣政府結合衡山社會福利基金會，助信義鄉山區弱勢身心障礙民眾整修房屋。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉雙龍村偏遠山區居民松姓男子為身心障礙者、與老母親相依為命，其老厝年久失修嚴重漏水、天花板也有坍塌危機，因家中經濟不理想無力修繕； 所幸南投縣政府結合衡山社會福利基金會，發動志工團隊翻山越嶺、頂著烈日高溫整修房屋，趕在山陀兒颱風侵襲前，讓松家母子有安心的住所。

南投縣社會及勞動處長林志忠表示，松男為中度肢體障礙者，僅靠微薄的務農收入及身心障礙者生活補助維生，且須照顧患心臟疾病、多處關節退化不良於行的母親，家境清寒，目前居住老厝屋頂殘破、天花板剝落、電線老舊劣化，居住安全性堪憂，卻無力自行修繕老厝。

所幸在地縣議員全文才得知松家窘境後，通報縣府社會及勞動處，並連結衡山社會福利基金會；該基金會不辭路途遙遠、山路路況險峻，2度派專業人員進場會勘、招募志工人力修繕、籌備建材及安排施工過程等相關事宜，於9月26日至28日率領志工團隊進駐進行房屋修繕，協助拆除殘破的磚瓦、重建鐵皮屋頂、更新電線及燈具設備及天花板輕鋼架等工程改善案家居住環境，在不破壞老厝原有結構下，希望能讓松男與母親能住得更安全、更舒適。

縣府表示，政府資源有限，但民間力量無窮，衡山社福基金會志工們將善心帶進南投偏遠山區的熱情更讓人感動，期盼未來能夠再與基金會合作，協助更多邊緣家戶擁有安全舒適的居住環境。