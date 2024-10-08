插隊還理直氣壯！　翁嗆「不禮讓老人違法」威脅報警

▲一名老人結帳時插隊，遭糾正時還反控對方違反老人福利法。（圖／示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

插隊行為在生活中屢見不鮮，若遇到強行插隊常會讓人十分不爽。近日，一名網友分享了在全聯遇到的插隊事件，一名老人在結帳時突然插隊，被一名女子制止時，老人不僅不道歉，還反嗆對方違反「老人福利法」，並威脅要報警。老人的無理取鬧讓女子氣憤不已。

這名網友在PTT發文表示，最近在全聯排隊結帳時，目睹插隊的老人與一名女子吵架，女子氣呼呼指責老人：「先生，請你不要插隊！」「我本來排這邊，你一來就插隊？」但老人卻反控對方「你這樣違反老人福利法啦，不禮讓老人」，甚至揚言報警，女子聽聞更加火大，雙方吵到不可開交。

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對此，原PO好奇其他人如果遇到這種插隊情況，要如何處理會比較妥當。不少網友紛紛回應建議直接報警，直言「插隊沒違法，我不想禮讓你，我也不違法」「插隊可以用社維法法辦啦」「沒排隊違反社維法」。

當民眾在公共場所插隊，並拒絕聽從勸導，持續滋事擾亂秩序時，警方可依據《社會秩序維護法》進行裁處。這項法律旨在維護社會安寧，對於屢勸不聽者，警方有權介入處理。以2022年台中石岡熱氣球嘉年華的事件為例，一名男子因插隊引發衝突，警方到場後告知若不停止滋事將依法處理，該男子才悻悻然離去。



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