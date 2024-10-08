美媒：為了擺脫虧損　中國純電車廠轉向油電混合動力車

▲中國大陸電動車出口。（示意圖／CFP）

文／中央社

美媒報導，中國純電動汽車廠商目前仍然面臨盈利困境，數家曾專注於生產純電動汽車的製造商最近宣布將開始生產插電式混合動力汽車（PHEV）或增程型電動車（EREV）。

美國自由亞洲電台7日報導，混合動力汽車在中國和其他市場的受歡迎程度不斷上升，因為不僅緩解了消費者對續航里程的擔憂，還具有更高性價比。插電式混合動力汽車在電池電量耗盡時可以啟用燃油發動機，而增程型電動車則依靠內燃機為電池充電，使其具備了更長的續航能力。

在中國市場這兩類車型的銷量增幅已超越純電動汽車。中國汽車技術研究中心的數據顯示，今年8月中國市場混合動力汽車銷量飆升近140%，而增程型電動車也增長90%；相比之下，純電動汽車的銷量僅增長了20%。

報導說，盈利能力是中國電動車製造商向混合動力車型擴展的另一重要原因。在3月的一次財報電話會議上，吉利集團行政總裁桂生悅表示，中國市場目前唯一盈利的汽車公司是生產內燃機汽車的公司，「純電動汽車公司都不盈利」。

據表示，除了美國的特斯拉（Tesla），目前沒有任何一家純電動汽車生產商能夠擺脫虧損。中國的比亞迪和理想汽車雖然也實現了盈利，但這主要依賴於其插電式混合動力和增程式電動車型。中國汽車製造商向混合動力車型的轉變顯示出對消費者需求變化的適應能力。