罷樑投票倒數　中選會：當天勿從事任何宣傳活動、違者最重罰200萬

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市第19屆市長謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，中選會今（8日）表示，政黨及任何人均不得於投票日從事罷免活動，報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體業者，投票日（當天凌晨零時起）亦不得為任何支持或反對罷免宣傳廣告。

中選會發出新聞稿說明，依公職人員選舉罷免法第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票日從事罷免活動，違者，政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人，處新台幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

中選會說明，上述以外之人，違者處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，請政黨、民眾及媒體業者務必遵守，避免觸法受罰。

中選會進一步指出，由於罷免案投票之同意或不同意票數及同意票數得票率，均涉及罷免案之通過或否決之法定門檻，故投票日當天，政府機關與政黨及任何人，含罷免提議方或被罷免方在內，皆不得從事與罷免活動有關之宣傳活動，以避免觸法。

中選會也提醒，10月13日罷免案投票日當天，在投票所30公尺內外，不論是以直接或間接等妨害或擾亂投票順暢之進行者，或是有妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，諸如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按其情節輕重，應依《刑法》第142條、第147條或《公職人員選舉罷免法》第108條第2項規定等依法究辦。

最後，中選會強調，特別提醒投票人，勿攜帶行動電話或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限；違者，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。