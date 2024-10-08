水溝長草成「罷樑」理由　國民黨：高雄水溝長樹不罷免陳其邁？

▲國民黨召開反罷樑記者會，羅智強批民進黨混不下去，只好亂找罷免理由。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨今（8日）上午召開「林右昌五大弊案現形，不同意票扯下惡罷遮羞布」記者會，批基隆前市長、民進黨秘書長林右昌的「五大弊案」。藍委羅智強指出，民進黨基隆東岸商場訴訟被法院4度打臉，混不下去了，才到處找藉口理由，在颱風天利用一些罷樑支持者拿基隆市水溝長草，質疑市府沒有清淤，但同一時間高雄市的水溝卻長出一排的樹，甚至長到腰，要不要去罷免高雄市長陳其邁？

羅智強痛批，利用颱風天搞罷免的人很冷血，民進黨推動惡罷已走到荒腔走板的地步，基隆東岸商場明明是林右昌市府的弊案，卻被一個無恥政黨拿來作為罷免謝國樑的理由，「我今天第18度問檢方，何時才要約詢、搜索林右昌？基隆市15億元權利金的損失，不是一個小科員就能決定，當年林右昌帶著大日公司負責人到民進黨中常會，顯見雙方關係如此密切，檢察官的眼睛難道看不到？」

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，上週颱風為基隆市帶來豪雨，造成災情，罷免團體與民進黨議員批評市府沒作為，卻忽視謝國樑及市府團隊在災害應變中心為基隆守護家園，而且環保單位明明有清淤水溝，民進黨側翼卻造謠水溝2年未清，讓基隆市民感到厭煩。

黃申棟說，基隆市政府積極應對颱風，民進黨卻在旁邊幸災樂禍，拼命發動惡意罷免，背後目的就是為了掩蓋過去在基隆市的爛政，呼籲基隆市民13日一起投下不同意罷免票。

國民黨發言人楊智伃則指出，林右昌任內弊案有「浩蕩開工、延宕工程、追加經費、無法完工、怪給謝國樑」5大特質，但林只要逃避就沒有過錯？根本毫無擔當，且隨著林右昌弊案不斷被挖出來，罷樑團體卻仍用荒謬言論形塑罷樑正當性，只能說基隆市民真的遇人不淑。