屏基2024國際失智症月活動　300長者打電玩挑戰自我

▲屏東基督教醫院8日在三地門鄉舉辦「Switch樂齡遊戲活力健康動 vuvu電力GO十足」 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

為呼籲民眾重視失智症之預防、治療及照護，屏東基督教醫院連5年辦理國際失智症月活動，今(8)日在三地門鄉舉辦「Switch樂齡遊戲活力健康動 vuvu電力GO十足」，邀請長輩玩電玩遊戲挑戰自我，吸引來自三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉十二個社區據點、文化健康站、樂智服務據點、樂齡學習中心及松年大學300多位長者組隊參加，場面熱絡。

根據國家衛生研究院109年至112年進行「全國社區失智症流行病學調查」，調查結果65-69歲、70-74歲、75-79歲、80-84歲及85歲以上之年齡別盛行率分別為2.40%、5.16%、9.10%、16.00%及23.23%，顯示年齡越高失智症盛行率越高。

依內政部最新統計，截至2024年8月，屏東縣65歲以上老年人口占總人口比率超過20%，已經進入超高齡社會，失智症之預防延緩、治療及照顧方案已迫在眉睫。

屏基醫療財團法人執行長室專案經理莊玉美表示，三地門共融生活中心引進目前最熱門的任天堂遊戲機Switch，並在今年6月辦理「Switch高齡體感遊戲互動式學習」培訓課程，讓來自原鄉各社區據點的24位照服員及志工參與體驗，大家一致期待推廣體感遊戲，因此該生活中心開放設備讓各據點帶長輩來享受電玩競賽的樂趣並體驗多元活動。

今天的電玩比賽分個人組及團體組，個人組比賽項目有極限氣球及健身環-胸大肌挑戰；團體賽則是哈囉UFO及400公尺接力，看這群平均年齡72歲，最高齡92歲的vuvu們運用手部肌肉動作，揮手、搖晃、上下擺動等姿勢，努力地達成遊戲任務，其他隊員在一旁加油，大家都滿頭大汗聲音也快沙啞了。

屏基醫療財團法人執行長余廣亮指出，過去，大家覺得只有年輕人才玩電玩，事實上國內外研究發現，運用體感遊戲輔助訓練，可以增進高齡者的大肌肉訓練並改善認知功能中的注意力、反應力、短期工作記憶，進而延緩長者失智與失能的風險；而且與年輕世代接軌，互動共融，減少高齡長輩對於科技產品使用上的隔閡和恐懼。這次的活動證明電玩不是年輕人的專利，年長者也希望年輕一回，一起來玩電玩吧。