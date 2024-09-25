忘東忘西、懷疑遭竊...失智症困擾全家　盧鴻毅教授分享溝通秘訣

▲中正大學傳播系教授盧鴻毅出席南投縣衛生局觀影會，分享與失智者的「5個溝通小撇步STE2P」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局響應9月「國際失智月」辦理一系列活動，並於9月21日「國際失智日」舉辦《父親》主題電影放映會；中正大學傳播系盧鴻毅受邀出席映後座談會，並與觀眾分享與失智症者溝通的「5個溝通小撇步STE2P」，以利對於失智症有更進一步了解。

「當我們同在憶起-失智識能電影放映會-南投場」活動當天在南投戲院登場，播放由資深奧斯卡影帝安東尼‧霍普金斯主演的《父親》，並由盧鴻毅擔任主持人兼映後座談會專家。

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盧鴻毅指出，片中主角常忘記物品擺放的位子、懷疑有人偷了自己的手表、記不清時間等，都是失智症的症狀，若出現相關症狀可至神經內科或身心科進行檢查；家屬和一般人若要跟他們互動、溝通，可採「5個溝通小撇步STE2P」：Smile（微笑）、以微笑面對失智者，Thanks（謝謝）、面對失智者提出的問題多使用謝謝，Eye contact（眼神接觸）、不迴避眼神接觸，Embracing the moment（擁抱當下）、傾聽失智者當下需求，Patience（耐心）、給予時間等待回應。

盧鴻毅強調，與失智症患者共處，理解與包容是關鍵，希望人人都能成為「失智友善天使」、打造失智友善社區；從事護理工作的現場觀眾黃小姐也分享，其夫幾年前患上失智症，開始忘東忘西、懷疑東西被偷，自己也經過2次腦部手術，但目前也將老公照顧得很好，若能互相體諒、包容，共同面對問題，未來一切都會更好。

衛生局長陳南松表示，今年自8月15日辦理失智桌遊互動遊戲、失智友善紀錄片分享、懷舊老歌音樂會以及失智友善闖關等活動，迄今累積超過千人參與；全縣已招募1602位失智友善天使及100家失智友善組織，辦理190場失智症認知宣導課程，社區民眾參與失智預防及友善宣導人數已達6444人以上，也針對失智友善商家，深化執行落實失智友善環境。