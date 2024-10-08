荷蘭老先生送返150餘件文物　熱愛中國文化定居16年拿到身份證

▲倪漢克定居中國16年，拿到有五星卡之稱的外國人永久居留身份證。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

一名來自荷蘭的73歲老先生倪漢克年輕時為商界精英，同時也是藝術品收藏家，對中國的傳統文化和藝術情有獨鍾。他在2008年將家族三代珍藏的97件瓷器無償捐贈上海博物館，同時，跟隨捐贈物品移居上海，隨後又陸續捐贈多項文物，共計150餘件。直至2023年，熱愛中國文化的他，終於拿到被稱為「五星卡」的外國人永久居留身份證。

《極目新聞》報導，倪漢克的祖輩、父輩也都是收藏愛好者。早在20世紀20年代末，倪漢克的外祖父、銀行家本·范·希斯就開始購買中國的瓷器。當時，中國瓷器對於歐洲人來說尚且是新鮮事物。隨後，倪漢克先生的父親也加入到了瓷器的欣賞和收藏中，使得這批瓷器不斷壯大。

56歲的倪漢克在2007年因工作第一次到上海，參觀上海博物館內展示的皇家瓷器時，讓他聯想到家族藏品可以有更好的歸宿。2008年，倪漢克將家族世代珍藏的97件瓷器無償捐給上海博物館，並且決定跟隨他的瓷器搬到中國，開啟新生活。

倪漢克定居後，十分喜愛中國的美食及山川河流，尤其是中國文化，他在2018年、2019年，陸續將期間收藏的文物捐出。至此，倪漢克總計向中國捐贈文物150餘件，文物年代自商朝至明清皆有，跨度近3000年。

直至2023年，定居在吉林長春的倪漢克已經73歲，但也終於拿到外國人永久居留身份證，雖已不再繼續收藏文物，仍對中國文化保持高度熱忱和喜愛。