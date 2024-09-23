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大陸 大陸焦點 特派現場

千萬網紅直播間鑑寶！神秘人展示「戰漢寶劍」驚爆：從博物館拿的

▲網友連線網紅「聽泉鑑寶」時所展示的「巴劍」。（圖／翻攝自影片）

▲網友連線網紅「聽泉鑑寶」時所展示的「巴劍」。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日發影片稱，擁有千萬粉絲的鑑寶網紅「聽泉鑑寶」近日直播，連線一名網友時，對方展示聲稱取自博物館的多件文物，包括一把出自重慶市奉節白帝城的巴劍，該網紅均鑑定為真品。21日，當地多個官方部門回應，他們將核查影片所述相關內容的真假。

據《極目新聞》報導，影片顯示，一名男網友在連線網紅「聽泉鑑寶」時展示了一把「巴劍」。

當時，網紅「聽泉鑑寶」稱「巴劍」是真的，並判斷為戰漢時期的文物。該網友隨後自稱「從博物館拿出來的」。該網友還展示了多個物件，「聽泉鑑寶」均鑑定為真品。

該網友在連線中多次邀請「聽泉鑑寶」去四川，還稱「巴劍」是出自奉節白帝城。目前，該網紅對此事並未回覆。發布直播影片的帳號則回覆，自己只負責切片剪輯，不知道該網友的具體情況。

白帝城博物館所在的重慶市奉節縣夔門街道辦事處工作人員表示，尚未關注到相關資訊，將向領導匯報。該工作人員還稱，因為古時候打仗比較多，當地長江裡確實沉了很多古劍，三峽大壩蓄水前，也確實有人在水底撈到過。

夔州博物館工作人員稱，該館館藏文物中有「巴劍」，「巴劍」是古巴國的一種兵器，但博物館的文物肯定是不能隨便拿出去的。

奉節縣政府工作人員表示，已經將情況回饋給縣文化旅遊委，如果確定是巴國劍，那就是國家級的文物。

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