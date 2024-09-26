台灣「火鍋殺手」外國人超愛！他見芋頭被狂讚傻眼　內行揭2主因

▲火鍋該不該加芋頭經常在台灣引發討論。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

芋頭在台灣算是常見的食物，不過民眾喜愛程度卻相當兩極，甚至還有網友將其封為「火鍋殺手」。對此，有網友分享，他身邊的人對於芋頭的喜好參半，但外國人似乎對於芋頭就相對不那麼排斥，讓他不禁好奇「這種奇怪的差異到底是怎麼產生的？」貼文一出，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他近日去小7時，看到有法國籍網紅聯名一款芋頭商品，讓他不禁想到芋頭在台灣似乎是一個喜好很分明的食物，像是他的爸爸就很不喜歡吃芋頭，因此自己從小就以為芋頭是不好吃的食物，直到長大在學校吃到同學帶來的芋泥蛋糕，才發現一直錯過這個美味。

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原PO指出，而在外國人眼中，芋頭好像就比較受到歡迎，自己過去帶外國人吃剉冰時，裡頭的芋頭就獲得對方一陣好評，讓他不禁納悶「外國人比較不怕芋頭嗎？這種奇怪的差異到底是怎麼產生的？」

▲原PO好奇，相比台灣人「外國人比較不怕芋頭嗎？」（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛留言「有沒有可能是他們先吃到的都是甜芋頭」、「我也是無法接受芋頭的那一派，甜的勉強，鹹的打咩」、「我只敢吃甜芋頭，鹹芋頭滾出地球」、「鹹芋頭明明好吃到不行」、「芋頭我超愛，鹹甜都可以」、「不喜歡芋頭的味道，最多能接受得是蛋糕裡面的香精芋泥」。

其中，也有網友點出2大關鍵，認為「國外主要吃甜的」以及「口感像馬鈴薯」是主因，「之前在國外住過一陣子，才知道馬鈴薯也有分很多品種，有的吃起來很粉，有點像芋頭，可能有些外國人習慣這種口感才不排斥」、「他們都是從大眾比較愛的甜點開始吃所以比較能接受吧，台灣人就不一定了，甜的鹹的都有可能，第一印象差後面就不會喜歡了」、「外國人舌頭跟我們不一樣，他們從小就吃很多馬鈴薯訓練，所以比較能接受芋頭」。