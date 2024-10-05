台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　「觀興雕版印刷文物特展」盛大登場

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，5日上午舉辦「觀興雕版印刷文物特展」，共展出58件珍貴神禡、籤詩及符籙雕版，亭宮董事長吳福春、基金會長侯明福等人歡迎民眾踴躍參觀。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，5日上午舉辦「觀興雕版印刷文物特展」，共展出58件珍貴神禡、籤詩及符籙雕版，讓民眾一窺亭宮深厚的文化底蘊。

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本次展覽的亮點包括失而復得的保生大帝神禡複刻版，以及多項藥籤版、運籤版等歷史文物，保生大帝神禡複刻版曾遭遇失落並幾經輾轉，而後由國立台灣歷史博物館收購典藏，經成功大學人文社會科學中心代理主任陳益源教授居間協調，台史博特別以神禡複刻版回贈大觀音亭暨祀典興濟宮珍藏，民眾可利用本次展覽再度一睹這座保生大帝神禡木刻版的風采。

亭宮董事長吳福春表示，大觀音亭暨祀典興濟宮除了發展本身祭祀的功用，並長期致力發展文化宮廟，不僅積極舉辦文化講座和交流活動，更出版諸多與廟宇文化有關書籍，來介紹涵蓋寺廟建築特色到所藏工藝文物，尤其是獲得宮廟博物館的認證肯定後，對於廟宇工藝藝術的除了維護、收藏，也積極展現這些珍貴的文物，期許讓更多民眾感受身為宗教之都、文化古都台南的氛圍。

北區區公所潘寶淑區長也表示，因為興濟宮保生大帝的庇祐，讓北區的居民都能安居樂業、身體健康，也謝謝成大社科院蔡群立院長，透過跟學校的合作，讓學校的資源也能共享讓社會大眾一起使用。

本次展覽，董事長吳福春也特別感謝天津大學馮驥才文學藝術研究院中國木版年畫研究中心專家組成員楊永智老師分享拓印技巧的手法與心得，楊永智老師長年來為「台灣印刷術」尋根，蒐集不少傳統版刻，透過楊老師的導覽解說，我們更加深刻的瞭解了大觀音亭興濟宮收藏的傳統版畫與民間生活是如何的息息相關，參觀的民眾也可透過觀賞這些保存的藥籤版、運籤版等多項歷史文物， 了解亭宮重視文物資產的保護成果。

為了讓民眾更貼近傳統印刷工藝，展覽期間特別設置雕版拓印體驗區，由讓民眾體驗古人如何將文字或圖畫轉印到紙上，還可以將「興濟宮下壇爺合郡平安押煞符」特別紀念版帶回家。

此外，10月13日上午10時，將舉辦藥籤講座，邀請「保生大帝藥籤再解」作者高國欽醫師分享藥籤文化，歡迎民眾屆時一同共襄盛舉。

大觀音亭暨祀典興濟宮近年來在各方面推動文資保存概念，亭宮典藏的每件文物皆代表著廟方與信眾長年來互動的文化與歷史，亦是亭宮與在地民眾所建立起來共同的宗教信仰記憶，是珍貴的民俗文化，亭宮董事長吳福春、基金會長侯明福等人期許透過這些珍貴文物的展出，讓信眾拾回信仰記憶，並幫助於地方歷史文化的重建，並共同守護地方文化資產。本日特展市議員許至椿、陳怡珍、沈震東、蔡筱薇等人都到場參與觀賞。



觀興雕版印刷文物特展展期10月5日至21日，展覽地點在台南市北區大觀音亭暨祀典興濟宮觀興學苑，每日上午9：30至下午4：30時展出。高國欽醫師特別講座於10月13日（日）上午10時舉辦。