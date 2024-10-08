諾貝爾物理獎得主「奠定AI基礎」　台學者曾通信：大師願仔細分享

▲2024年諾貝爾物理獎由美加2名學者共同獲得。（圖／摘自諾貝爾官網）

記者許敏溶／台北報導

2024年諾貝爾物理獎在今（8日）傍晚揭曉。國內學者表示，物理學家霍普菲爾德先發明聯想神經網路，為人工智慧研究奠定基礎，電腦科學家辛頓則進一步建立人工神經網路波茲曼機器，是現在機器學習類神經網路的前身，更是生成式AI雛形，若無兩人發明，就沒有現在ChatGPT等生成式AI應用，獲獎是實至名歸。

根據諾貝爾獎官網資料，今年2名諾貝爾物理獎得主，由91歲的美國科學家約翰‧霍普菲爾德（John J. Hopfield）、76歲的加拿大學者傑佛瑞‧辛頓（Geoffrey E. Hinton）獲得殊榮。前者在1982年發明聯想神經網絡，現在通稱「霍普菲爾德網絡」，後者被譽為是「深度學習教父」，也是反向傳播算法和對比散度算法的發明者之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣科技媒體中心今天舉辦線上記者會，邀清大物理系特聘教授林秀豪、東海大學應用物理系教授施奇廷，說明今年兩位諾貝爾物理獎得主的貢獻。

林秀豪表示，霍普菲爾德算是自己的師公，機器學習也是自己的研究領域，印象中沒來過台灣。十幾年前曾寫信給霍普菲爾德，當時霍普菲爾德已是物理界大師，但仍願意針對自己問題仔細解釋、分享，顯示大師對於研究問題的執著是非常巨大。

至於辛頓，林秀豪指出，AI有一陣子在學界活得很辛苦，曾是一群落難的電腦科學家，後來換了名字叫深度學習，並在2012年一戰出名，辛頓更在2018年拿到號稱「資工界諾貝爾獎」的圖靈獎，更被稱為深度學習之父，但他去年離開谷歌，更提醒大家AI可能和核武一樣危險，應該要建立新規範，顯示他從沒忘記自己學者的本分，是一個很有深度的學者。

施奇廷則表示，這次兩位得獎者有點讓人意外，尤其是辛頓為電腦科學家，沒想到竟然獲得諾貝爾物理獎，但兩人得獎仍是實至名歸，因為霍普菲爾德先發明聯想神經網路，為人工智慧研究奠定基礎，辛頓則以電腦科學家專長，進一步建立人工神經網路波茲曼機器，是現在機器學習類神經網路的前身，更是生成式AI雛形，若沒有兩人發明，就沒有現在的ChatGPT等生成式AI的應用。