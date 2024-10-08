韓國瑜自曝聽到「祖國論」當下反應！　還跟賴清德講了「這些話」

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德在國慶晚會致詞談到「祖國論」，引來外界熱議，媒體人李艷秋分析，立法院長韓國瑜應該對賴清德說「講的非常好」。對此，韓國瑜今（8日）表示，沒錯，就是講了這句，李艷秋的解讀「沒有錯」，賴總統講到中華民國生日快樂與祖國論，他確實嚇了一跳，但心裡是滿開心與欣慰的，因為回到了這次國慶的主軸。

韓國瑜於節目《千秋萬事》電訪中，被問到「對於賴總統祖國論有什麼看法」？他認為，在當下自己確實嚇了一跳，賴清德講出「中華民國生日快樂」，就好像一件事超出預期範疇、完全顛覆預期，一定是震撼到的。

韓國瑜說，所以當賴清德講出這段話，自己心裡想著「哇，賴總統終於回歸到中華民國的主軸」，就像這次國慶的主視覺一樣。

韓國瑜再說，賴清德最後突然提出的「祖國論」，因為講得比較「饒舌」，在場大家腦袋都開始動了起來，賴清德離開時，他就說「今天你講這句話，讓大家非常燒腦」，論述用時間跟年紀劃分，過去沒有人想過賴清德會這樣講。

韓國瑜提到，在賴清德出場時，當時他預判會維持一貫講法「兩邊互不隸屬」等，但沒想到賴清德卻跳回國慶的主軸「中華民國生日快樂」，所以自己是滿開心、滿欣慰的。

談到「李艷秋分析韓國瑜稱讚賴清德講得很好」，韓國瑜表示，沒錯，就是講這句，賴清德與二姐江蕙都講出「中華民國生日快樂」，讓自己十分感動，因為回歸到了這次國慶的主軸，當然非常欣慰，如果在國慶晚會講出「兩國論」這種言語，只會造成很多不必要的衝突、政治上的誤解，所以李艷秋的解讀，是沒有錯的。

最後，韓國瑜強調，賴清德「祖國論」說實在是比較燒腦，需要慢慢思考重點是什麼、思維是什麼、想要做什麼，所以後面才會有很多很多大家看得到的討論，但也同樣的，同溫層的歡欣鼓舞、反對的怒氣沖天。

▼慶籌會主委韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）