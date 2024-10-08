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摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！有4大百元套餐、咖啡買10送10

▲▼摩斯漢堡春節優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡雙十優惠一次看。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

連鎖速食品牌「摩斯漢堡」雙十優惠一次看，全門市祭出「4大百元套餐」組合，加碼於APP推「美式買10送10」、「拿鐵買6送4」，以及一系列好康，即日起限時開跑。

歡慶雙十節，摩斯漢堡網羅一系列超殺優惠，即日起至10月15日全門市可享「黃金塔塔鱈魚堡+方塊薯餅+大杯冰紅茶特價100元」、「超級大麥薑燒珍珠堡+超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶2杯特價200元」、「摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶特價100元」，以及「紅心芭樂或葡萄系列飲品任選2杯100元」。

期間加碼於APP「安心取溫馨送」推出組合優惠，可享「中杯摩斯咖啡買10送10」、「中杯拿鐵買6送4」、「摩斯蒟蒻冰紅茶2杯100元」、「黃金塔塔鱈魚堡+大杯冰紅茶組2套150元」、「超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶2套200元」、「摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶2套200元」，所有組合數量有限、售完為止。

▲▼21風味館、21PLUS。（圖／業者提供）

▲21風味館祭出香草烤雞餐69折優惠。

另外，21風味館（21PLUS）至10月31日前則推「招牌香草烤雞分享餐69折」優惠，內含整隻香草烤雞1隻、2杯蜂蜜綠茶及烤雞沾醬，特價429元。

香草烤雞是使用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，烤雞專屬辣醬則是把雞汁、奶油加進大蒜、洋蔥、黑胡椒、紅辣椒細細熬煮而成，口感微辣。

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