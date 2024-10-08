摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！有4大百元套餐、咖啡買10送10

113年國慶晚會落幕，總統賴清德致詞時一番「祖國論」，引起外界熱議，媒體人黃暐瀚7日先是表示「致詞邏輯正確，他的看法，與賴總統一模一樣」，後續再以「賴總統，有哪裡說錯嗎」為題發文，他指出致詞4大重點，強調自己看完聽完，並不覺得哪裡說錯。但他強調，自己也覺得總統應該參與唱國歌，維安不該是缺席的理由。