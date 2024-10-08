賴清德提速審治水預算　王鴻薇斥：今年行政院二備金根本沒用完

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

山陀兒颱風雖轉為熱帶性低氣壓，但北台灣受其外圍環流帶來的影響，金山、萬里、三芝、淡水等區域皆遭豪雨重創。總統賴清德日前勘災時預告明年編列551億治水預算，並向朝野立委喊話盡速審議。國民黨立委王鴻薇今（8日）表示，過去8年前瞻四期治水的1807億都給了，人民能不能知道錢花去哪？現在的預算審查根本是審明年，面對今年水災風災，今年行政院二備金根本還沒用完！

日前山陀兒颱風挾帶強風豪雨襲台，釀北海岸多處地區積淹水，總統賴清德6日在新北市長侯友宜陪同下前往萬里員潭溪與金山老街視察，結束後賴清德致詞提及，後續中央地方將持續治水，而明年度治水預算為551億元，就是要來協助各地方政府推動治水工程，喊話立委能盡速審議114年總預算，讓地方拿到經費來治水，保護人民生命財產安全。

王鴻薇今對此指出，治水預算當然重要，但是今年全台南北大淹水，跟立法院目前要求重編的明年度預算一點關係都沒有！民進黨要不要先回答人民，執政8年，前瞻四期治水編列的1807億用到哪去？都丟水裡？

「民進黨以前瞻之名花大錢治水，賴清德卻一副明年沒增加159億治水預算就會出事，但是過去1807億都給了，人民能不能知道錢花去哪？」王鴻薇說，人民期待的就是治水的防範未然，過去砸了這些錢，人民的生命財產損失還是持續發生。

王鴻薇強調，不論藍綠執政縣市都淹水，中央絕對難辭其咎，如果賴清德連道歉都沒有，只想開政治支票，這要災民情何以堪？這個國家未來還有多少個1800億給民進黨用才足够？

另，王鴻薇也說，現在的預算審查根本是審明年，面對今年水災風災，今年行政院二備金根本沒用完，救災錢一塊都沒少！