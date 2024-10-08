國策顧問名單再增4人　黃揚明曝1特別現象：「賴友友」取才新管道

▲總統賴清德7日致送資政、國策顧問及無任所大使聘書。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德7日致送資政、國策顧問及無任所大使聘書，其中國策顧問名單，比8月公布時再增4人，引起外界討論。對此，媒體人黃揚明表示，這4位後續遴聘的國策顧問，根據監察院政治獻金資料，3位曾捐獻政治獻金給民進黨立委候選人。他還觀察到「1特別現象」，近期「國營事業等人事安排」，不少人是國策顧問或資政的親人，據此總結「賴友友」取才管道，資政、國策顧問人脈也成為新管道。

黃揚明表示，總統賴清德7日在總統府致送資政、國策顧問及無任所大使聘書，根據總統府官網資訊，共遴聘27名資政、76名國策顧問、10位無任所大使。媒體多聚焦在宣布退休的羽球世界球后戴資穎，擔任最年輕的無任所大使。

黃揚明表示，不過，與8月1日總統府公布的遴聘27名資政、73名國策顧問相比，因為8月發生新任國策顧問曾貴海過世的突發狀況，這次公布的76名國策顧問，實際上比8月公布的名單增加了4人。

黃揚明指出，這4位後續遴聘的國策顧問包括，中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁、中華民國工業協進會理事長葉政彥、嘉義市城隍廟董事長賴永川、大阪台灣同鄉會會長謝美香（僑民，應已入籍日本）。

黃揚明再指，他查詢之後發現，這4位陸續在8、9月間透過媒體報導及NGO，或政府體系發布的新聞資訊揭露被遴聘為國策顧問。而根據監察院政治獻金資料，江錫仁曾在2024立委選戰期間以個人名義捐款給4位民進黨立委候選人，金額為3萬至5萬元不等；葉政彥則是捐給民進黨立委候選人賴坤成10萬元；賴永川則是捐給民進黨立委候選人王美惠3千元。

黃揚明提到，國策顧問最多可遴聘90人、資政為30人，目前都還有缺額，相信賴總統公布後2個月內就增加4人，未來還會繼續滾動式更新。當然，8月名單公布後，被外界質疑有爭議的人選如顏志發、康銀壽、陳朝龍、莊和子等人，還是不動如山。

黃揚明透露，比較特別的現象是，近期「國營事業等人事安排」，不少人是國策顧問或資政的親人，例如國策顧問陳輝東的兩位女婿中，黃仲銘接資策會董事長，另一位女婿陳昱凱擔任貿協副董事長；資政湯文萬的兒子湯期安接掌台灣菸酒公司擔任董座。

最後，黃揚明總結「賴友友」取才渠道，資政、國策顧問人脈也成為新管道。

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）