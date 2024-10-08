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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬辦控賴清德設連環套　「營造軍演氛圍再激怒中國換政治利益」

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德在國慶晚會致詞語出驚人，發表「祖國論」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德在5日大巨蛋國慶晚會上表示，從年紀上來說，剛過75年國慶的中共，絕不可能是已113年中華民國的祖國，這番「祖國論」引發國內外熱議，外媒則引述台國安官員報導，中國在10日當天可能在台灣周邊舉行軍演。馬英九基金會執行長蕭旭岑8日對此表示，讓人憂心這是賴當局的「連環套」，先營造大陸軍演的氛圍，然後在雙十國慶演說「加料」，激怒大陸強烈反應，以獲取政治利益。

蕭旭岑引述美國前總統川普倚重的美國前國防部副助理部長柯伯吉，批評台灣未能強化威懾能力，卻「猛戳中共眼睛，如賴清德就職演說」。蕭旭岑質疑，賴清德將在後天的國慶演說，再次採取「戳眼睛」策略，以挑釁大陸激起圍台軍演，反過來讓賴清德在國內操作「抗中」戲碼。

蕭旭岑表示，希望自己的預言不會成真，因為果真如此，犧牲的將是2300萬台灣人的身家性命安全。他呼籲賴清德要以台灣人為念，不要為了意識形態，先透過外媒在國內做「大內宣」，然後強推「新兩國論」，以刺激大陸為目的，出發點都是私利，不是為了台灣人。

蕭旭岑強調，現在國際已經一片認定賴清德對大陸是「挑釁」策略，包括《華盛頓郵報》質疑賴清德「挑釁度高於蔡英文」，《紐約時報》質疑賴清德「外交政策協商歷練較少」，知名的國際非政府組織「國際危機組織（International Crisis Group, ICG）」最近報告更直指賴清德上任後以強硬立場應對北京，加劇了緊張局勢，

最後，蕭旭岑呼籲，ICG報告建議賴清德本人應該重申依據《憲法》、《兩岸條例》處理兩岸事務，並且「為了避免事態升級，應緩和其言辭」，台灣長年的好朋友、美國在台協會前理事主席卜睿哲也建議，民進黨政府以內政為先，應表明「不追求法理台獨」，請賴總統聽進國際友人的建議，不要刻意在雙十國慶演說「加碼」，以刺激中共發動更大軍演為樂。 

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