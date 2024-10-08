批綠濫編公帑養黨媒　王鴻薇爆：三立、民視年拿國家11億標案

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政府近年頻遭在野黨質疑將媒體採購案發包特定媒體，國民黨立委王鴻薇今（8日）指出，依照工程會提供資料，三立、民視105年至今年得標數量統計總共合計拿高達95億，平均每年可以拿國家10到11億的預算。立法院預算中心也警告近三年政府媒體宣傳費，質疑「得標廠商集中度甚高」，執政黨濫編公帑養這些黨媒，就是對自己執政無能心虛的最大證明。

王鴻薇表示，民視在民進黨執政下，共331項標案，得標總金額約55.8億元多，而且連續三年都得到衛福部、經濟部、勞動部、農業部、教育部、內政部、客委會等部會標案。三立也不惶多讓，在民進黨執政共拿下237項標案，得標總金額約39.9億元多。三立民視國家養，民進黨真的很敢給，而且這些標案很多都是限制性招標。

王鴻薇提及，自己過去就曾揭露，行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案總計4562萬元，民視卻獨拿其中的94％一家獨攬，今年打詐預算仍然有過度集中問題，執政黨養得這麼好，難怪三立、民視變成「黨媒」，只要民進黨要打誰三立民視就衝上去攻擊。

王鴻薇說，這些「集中度甚高」的廠商名單，除了三立、民視以外，還有其他廠商也值得注意，像是晴天整合行銷就是民進黨新北市議員羅文崇的公司，被點名在110年拿到內政部58萬以及交通部2,080萬的標案；還有士奇整合行銷，負責人鍾子偉就是關鍵評論網創辦人，包括經濟部、內政部、交通部都是連三年得標，而勞動部、衛福部、教育也有部分得標，110年開始3年共拿下1億3891.3萬，這些都被立法院預算中心點名警告，各部會難道會不知道嗎？

王鴻薇總質詢時卓榮泰公開向社會說「如果真的過度集中在某幾個廠商的話，那不是廠商的問題，那是政府的問題。」顯然自己都知道這是個嚴重問題。這次如果行政院要幫三立、民視扛下來，不曉得敢不敢全部重新招標？這些決標結果如果不會改變，就不要說空話欺騙國人，還是想反正三立和民視會繼續幫忙洗白？幫忙畫大餅騙國人？「立法院絕不能再縱容這樣的公器私用。」

▲王鴻薇揭三立民視拿國家11億標案。（圖／王鴻薇提供）