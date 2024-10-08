鍾小平爆猛料又改說詞　黃國昌：自己有癡漢行為還有臉抹黃柯文哲？

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，檢調積極調查的同時外界也傳聞不斷，國民黨議員鍾小平近來更頻爆猛料，先是稱「1500」是1500顆比特幣，接著還說柯與女記者有鹹濕對話等。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌說，「這到底是什麼水準的民意代表？」，希望這不是國民黨的標準。

針對鍾小平頻頻爆料、改說詞，黃國昌8日中午接受廣播專訪時說，「將心比心，如果我指控國民黨主席朱立倫收了1500顆比特幣，請問朱立倫會不會生氣？國民黨會不會生氣？會不會要求黃國昌拿出證據？」他直言，怎麼會有民意代表不負責任到潑完糞就跑？

黃國昌納悶，「這到底是什麼水準的民意代表？」他強調，自己在揭發弊案時的查證工作非常繁複，且每次出手都是有憑有據，不會說是某家媒體說的、捕風捉影，甚至無中生有。

黃國昌說，這些無中生有的東西，在各大媒體、政論炒作2、3天，「我就問一個問題，在台灣這社會隨便抹黑人家都不用負責任？第二，我再沉痛地問一句，這是國民黨的標準嗎？我希望不是」。

黃國昌表示，因為他看到很多國民黨的立委，現在在立法院當同事，很多國民黨優秀的立委，問政都是有理有據，羅智強、林沛祥、牛煦庭等等，他都蠻欣賞，講話有理有據監督執政黨，從來沒有聽他們講過這些毫無根據、無的放矢地抹黑攻擊。

主持人追問，是否會具體呼籲國民黨要處理鍾小平？黃國昌說，他很少干涉他黨事務，只不過今天出現這樣的狀況，相信台灣社會大家都有眼睛耳朵，都有判斷力，到底是誰一天到晚散播假訊息抹黑？如果把自己的層次拉到這麼低，我覺得很多選民大家也都會看、都會判斷。

另外，黃國昌還說，前幾天記者問他，柯文哲是否跟女記者有鹹濕對話？他驚訝說，這是哪門子問題？現在是找不到金流開始人格抹滅？

黃國昌說，難道現在的政媒關係，只要找到一個願意作賤自己的議員出來信口開河，甚至那個議員自己就有癡漢的行為去騷擾別人，竟然還有臉出來抹黃柯文哲？只要有這樣的人願意講話，所有媒體都會報導，這是大家期待的？