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鍾小平爆料柯文哲對話鹹濕！蘇一峰喊：怎麼啪一下沒有了

▲▼北市議員鍾小平北檢受訪。（圖／記者李毓康攝） 

▲鍾小平。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨台北市議員鍾小平近日爆料，柯文哲手機裡的通訊軟體被破解，裡面含有追求女生、腥羶色的鹹濕對話內容。不過，因為至今都沒有確切消息，因此胸腔內科醫師蘇一峰也發文直呼，「柯黑大家褲子都脫了，怎麼啪一下沒有了？」

鍾小平5日在政論節目《雅琴看世界》中透露，柯文哲的手機已經被破解，據傳通訊軟體中，有追求女生、腥羶色的事件。民進黨台北市議員林延鳳也說，據消息稱，柯文哲多款通訊軟體中，與女生有超過友情的對話，內容曖昧。鍾小平則補充，「鹹濕啦」，且對象是「女記者」，「就是當市長的時候，甚至當醫生的時候」。

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不過，由於目前都沒有看到確切消息，因此蘇一峰也在臉書上發文拋問，「說好的柯痞的精流呢？」追求女記者的鹹濕對話呢？「柯黑大家褲子都脫了，怎麼啪一下沒有了！」他也直呼，「一定是被壓稿子了！小平叔不可能憑空捏造腦補，一定有人寫這樣的信」。

針對此事，民進黨政策會執行長王義川在《新台灣加油》指出，男人會刪除手機內容，不外乎是相片、錄影帶、與女生的曖昧對話，照邏輯來說，不能被老婆看到的東西應該早早就刪掉，但因為至今沒有看到對話內容，所以對事情不清楚，「鍾小平講的東西，他自己負責，他用的那些文字，因為我們也都沒有去講說，那個內容怎麼樣，我們沒看到不知道」。

鍾小平昨（7）日則在《關我什麼事》表示，詢問了地檢署資深司法記者傳聞的說法，是超乎普通朋友的對話，不過「內容我沒那麼清楚，人事時地物也沒那麼清楚，憑良心講」。

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