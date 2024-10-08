爆料柯文哲手機「有鹹濕對話」！　鍾小平改口：內容我沒那麼清楚

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

國民黨台北市議員鍾小平近日爆料，柯文哲手機裡的通訊軟體被破解，裡面含有追求女生、腥羶色的鹹濕對話內容，直言「是人格毀滅」。對此，民進黨政策會執行長王義川表示，男人會刪手機內容，第一就是錄影帶，第二是跟女生的曖昧對話，不過至今沒看到內容，對事情都不清楚，「鍾小平自己講的自己要負責」。

王義川在政論節目《新台灣加油》指出，男人會刪手機內容，不外乎就是相片、錄影帶，以及跟女生的曖昧對話，照邏輯來說，不能被老婆看到的東西，應該傳完就會馬上刪掉了，「怎麼還念念不忘留著，不符合正常男人的邏輯」，不過至今沒看到對話內容，對事情不清楚。

王義川強調，「鍾小平講的東西，他自己負責，他用的那些文字，因為我們也都沒有去講說，那個內容怎麼樣，我們沒看到不知道」。他也提醒，柯文哲被聲請羈押，有一個原因就是在刪除手機內容，邏輯上他可以直接把手機砸掉，至於刪什麼內容沒看到也不知道，「不過，這些都不會影響案情，現在就是貪汙、圖利一線之隔，查到金流，就會走到貪污那條路」。

▲鍾小平 。（圖／記者劉昌松攝）



主持人陳斐娟昨（7）日也在政論節目《關我什麼事》指出，如果周刊沒有報出鹹濕對話，那民進黨台北市議員林延鳳及鍾小平，是不是要去滾釘床？資深媒體人丁學偉則說「應該要彈跳再撞釘床」。

然而，鍾小平昨日在政論節目《關我什麼事》表示，問了地檢署資深司法記者，傳聞的說法，是超乎普通朋友的對話，「內容我沒那麼清楚，人事時地物也沒那麼清楚，憑良心講」

PTT上也有網友討論，「又翻車了」、「造謠完一輪，目的達到了，開始裝死了」、「一堆死忠仔期待那麼久了，傻眼」、「這車從一開始就沒幾個人上吧」、「不要再出來下夕下井（丟人現眼）了啦」。

★未經判決確定，應視為無罪

