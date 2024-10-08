　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆料柯文哲手機「有鹹濕對話」！　鍾小平改口：內容我沒那麼清楚

▲▼檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院撤銷北院原裁定發回北院更裁，北院今(5)日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國民黨台北市議員鍾小平近日爆料，柯文哲手機裡的通訊軟體被破解，裡面含有追求女生、腥羶色的鹹濕對話內容，直言「是人格毀滅」。對此，民進黨政策會執行長王義川表示，男人會刪手機內容，第一就是錄影帶，第二是跟女生的曖昧對話，不過至今沒看到內容，對事情都不清楚，「鍾小平自己講的自己要負責」。

王義川在政論節目《新台灣加油》指出，男人會刪手機內容，不外乎就是相片、錄影帶，以及跟女生的曖昧對話，照邏輯來說，不能被老婆看到的東西，應該傳完就會馬上刪掉了，「怎麼還念念不忘留著，不符合正常男人的邏輯」，不過至今沒看到對話內容，對事情不清楚。

王義川強調，「鍾小平講的東西，他自己負責，他用的那些文字，因為我們也都沒有去講說，那個內容怎麼樣，我們沒看到不知道」。他也提醒，柯文哲被聲請羈押，有一個原因就是在刪除手機內容，邏輯上他可以直接把手機砸掉，至於刪什麼內容沒看到也不知道，「不過，這些都不會影響案情，現在就是貪汙、圖利一線之隔，查到金流，就會走到貪污那條路」。

▲▼ 鍾小平赴北檢提告 。（圖／記者劉昌松攝）

▲鍾小平 。（圖／記者劉昌松攝）

主持人陳斐娟昨（7）日也在政論節目《關我什麼事》指出，如果周刊沒有報出鹹濕對話，那民進黨台北市議員林延鳳及鍾小平，是不是要去滾釘床？資深媒體人丁學偉則說「應該要彈跳再撞釘床」。

然而，鍾小平昨日在政論節目《關我什麼事》表示，問了地檢署資深司法記者，傳聞的說法，是超乎普通朋友的對話，「內容我沒那麼清楚，人事時地物也沒那麼清楚，憑良心講」

PTT上也有網友討論，「又翻車了」、「造謠完一輪，目的達到了，開始裝死了」、「一堆死忠仔期待那麼久了，傻眼」、「這車從一開始就沒幾個人上吧」、「不要再出來下夕下井（丟人現眼）了啦」。

★未經判決確定，應視為無罪

ET快訊
大牙被檢舉「違規畫面曝」！　一收罰單秒噴髒話
LINE宣布「9年神推播服務」將關閉
第一對！兩岸同性伴侶登記結婚　親友團大陣仗祝賀
蔡英文財產申報存款破億！　2物標註「價值無法估計」
20萬遊歐團遭丟包！　旅客被迫加價7萬
大尺度露奶攬客被逮！「錯愕穿褲」畫面曝　4女年紀驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜自曝聽到「祖國論」當下反應！　還跟賴清德講了「這些話」

批賴政府挪林口社宅當酒店公寓　黃國昌：連割柯文哲稻尾都不會

考委人事案協商破局　吳思瑤：時間緊迫不宜切割處理

爆料柯文哲手機「有鹹濕對話」！　鍾小平改口：內容我沒那麼清楚

傳柯文哲交代「貼身帳房」保護錢　黃珊珊嗆科幻小說：沒什麼好回

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

卓榮泰：中華民國雙十國慶　中國哪一次高興？

馬辦控賴清德設連環套　「營造軍演氛圍再激怒中國換政治利益」

未摘「那話兒」不得辦性別變更？　戶所敗訴、內政部尊重法院判決

美眾議員組團訪台　林佳龍：台美半導體分工可達最佳利益

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

韓國瑜自曝聽到「祖國論」當下反應！　還跟賴清德講了「這些話」

批賴政府挪林口社宅當酒店公寓　黃國昌：連割柯文哲稻尾都不會

考委人事案協商破局　吳思瑤：時間緊迫不宜切割處理

爆料柯文哲手機「有鹹濕對話」！　鍾小平改口：內容我沒那麼清楚

傳柯文哲交代「貼身帳房」保護錢　黃珊珊嗆科幻小說：沒什麼好回

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

卓榮泰：中華民國雙十國慶　中國哪一次高興？

馬辦控賴清德設連環套　「營造軍演氛圍再激怒中國換政治利益」

未摘「那話兒」不得辦性別變更？　戶所敗訴、內政部尊重法院判決

美眾議員組團訪台　林佳龍：台美半導體分工可達最佳利益

「中華開發國際學生地方創生志工團」　國際留學生開啟認識台灣全新視野

男涉詐欺遭收押！女友花22萬找律師　寫狀紙、送菜全是假的

以色列猛轟！百架戰機「1小時打擊120目標」　真主黨精銳部隊遇襲

摩斯漢堡「雙10優惠」一次看！有4大百元套餐、咖啡買10送10

主管偷情工讀妹！店內翻雲覆雨全被拍　同事驚：他和女友論及婚嫁

搭觀光巴士差點變獵物　豹子「近距離盯遊客」想爬進車內畫面曝

頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場　1場扭到2次示意「不打了」

《暗黑IV：憎恨之軀》上市1hr官方「突發緊急公告」：抱歉要延後了

韓國瑜自曝聽到「祖國論」當下反應！　還跟賴清德講了「這些話」

批賴政府挪林口社宅當酒店公寓　黃國昌：連割柯文哲稻尾都不會

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

「柯文哲當然可能外遇」　沈榮欽：媽寶反叛要證明自己成長

揭柯、沈2020就有金流關係　吳靜怡再爆「柯貼身帳房橘子」神秘背景

國防部曝國慶日中共將發射運載火箭　預計通過我國防空識別區

留不住！北市人口數跌破250萬大關

被賴推或提醒？蔣：不管怎樣都不介意

爆柯文哲手機對話鹹濕！鍾小平改口：我沒那麼清楚

要大法官1人認領3死囚　藍委：日以繼夜相處受的了？

蔣萬安：京華城已達實質停工效果

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

轟賴清德「祖國論」幼稚！　賴士葆：大家剉咧等國慶又要放哪一砲

週刊爆朱亞虎咬京華城案秘辛　游淑慧揭3錯誤：時序及案情都不正確

時力指賴清德「祖國論」反將中國一軍　「至今僅馬英九等代理人跳腳」

韓國瑜拚「南部一哥」　餐敘討論拿下高雄屏東

更多熱門

相關新聞

傳柯貼身帳房出逃　黃珊珊嗆科幻小說

傳柯貼身帳房出逃　黃珊珊嗆科幻小說

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率案，《鏡週刊》8日報導，過去常陪同柯文哲跑行程，今年已出國到日本留學的柯遠親「橘子」許芷瑜，才是最關鍵一塊拼圖，出境前還被柯文哲叮嚀「保護好身邊的錢」。對此，民眾黨立委黃珊珊回應，《鏡週刊》把4300萬買商辦的選舉補助款寫成「賄款」，從此論述來看，整篇新聞沒什麼好回應。

京華城沒停工！蔣萬安遭轟　他曝北市府3大緊箍咒

京華城沒停工！蔣萬安遭轟　他曝北市府3大緊箍咒

柯文哲帳房還在境外　北檢傳喚多名證人

柯文哲帳房還在境外　北檢傳喚多名證人

早就聽說橘子出國了　四叉貓：以為很單純

早就聽說橘子出國了　四叉貓：以為很單純

週刊爆朱亞虎咬京華城案秘辛　游淑慧揭3錯誤：時序及案情都不正確

週刊爆朱亞虎咬京華城案秘辛　游淑慧揭3錯誤：時序及案情都不正確

關鍵字：

柯文哲鍾小平曖昧對話通訊軟體爆料

讀者迴響

熱門新聞

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

樂天女孩死會+1！

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面