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傳柯文哲交代「貼身帳房」保護錢　黃珊珊嗆科幻小說：沒什麼好回

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率案，《鏡週刊》8日報導，過去常陪同柯文哲跑行程，今年已出國到日本留學的柯遠親「橘子」許芷瑜，才是最關鍵一塊拼圖，出境前還被柯文哲叮嚀「保護好身邊的錢」。對此，民眾黨立委黃珊珊回應，《鏡週刊》把4300萬買商辦的選舉補助款寫成「賄款」，從此論述來看，整篇新聞沒什麼好回應。

▲民眾黨立委黃珊珊出席社宅轉作高級酒店記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃珊珊出席社宅轉作高級酒店記者會。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，「橘子」許芷瑜為柯文哲遠房親戚，深獲柯文哲的信任，2018年競選市長連任時期加入柯團隊，並且進入市長室擔任機要職務，許多公開或不公開場合都能看見她的身影；柯文哲卸任當專職黨主席，「橘子」則任職柯辦秘書，並大約在今年3、4月左右離開柯團隊，赴日留學。

民眾黨團8日上午召開記者會，被問到是否認識「橘子」，週刊爆料對方為柯文哲貼身帳房，現在在日本避風頭？時任台北市副市長、現任民眾黨立委黃珊珊回應，《鏡週刊》現已成為科幻小說，不會再回應內容，報導中可把4300萬買商辦說是「賄款」，但該筆為柯文哲選舉補助款，從此論述來看，整篇報導就是故意製造假新聞，沒什麼好回應。

黃珊珊反問，如果這些是北檢放消息給《鏡週刊》，那北檢是不是要來偵查有無人洩密？如果不是的話，那《鏡週刊》成為假消息製造工廠，「我們沒辦法回應」。

媒體追問，週刊報導指稱，「橘子」接到柯文哲指令要保護好身邊的錢？黃珊珊重申，沒有時間回應週刊或科幻小說內容，有證據就請北檢拿出來。

會後，時任台北市政府發言人、現任民眾黨團主任陳智菡回應，《鏡週刊》爆料內容可以說是各種烏龍的大集合，包括像4300萬元這麼明確的選舉補助款，也可以講成是「賄款」，甚至說是潛逃出境，「上個被說潛逃的不就是（前都委會執秘）邵琇珮嗎？結果證實是一場又一場的烏龍，到底有什麼證據可以這樣入人於罪，讓大家拿錯誤資訊不斷未審先判？」

民眾黨發言人吳怡萱也透過影片說明，「《鏡週刊》就是打手，每週出刊的科幻小說，時間、內容、人物完全是亂湊一通，一不小心還會害側翼翻車，這樣內容大家還需要相信嗎？這只是破壞司法跟媒體公信力罷了。」

吳怡萱提及，北檢查不到金流，現在連行程秘書都說是「大帳房」，上個被說潛逃出境的對象叫邵琇珮，結果對方只是出國玩，「《鏡週刊》這樣的報導，難道是拐個彎嘲笑北檢辦案無能嗎？」

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