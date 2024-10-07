幕後／國安官員：中俄結盟強化！至少11次協同作戰　奧援軍工設備

▲烏克蘭東部的重要戰略據點布格列達爾（Vuhledar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

中華民國「雙十國慶」將至，總統賴清德上任首次國慶演說備受各界關注。在當前的國際局勢上，國安官員指出，中國、俄國的結盟持續強化，根據公開情資，中俄至少有11次各式軍演與協同作戰；他說，中國一邊聲稱希望結束俄烏戰爭，卻一邊讓俄羅斯有持續戰爭與侵略力量，一邊以和平締造者自居，卻又擴大印太區域的威嚇牽制國際。

安全官員表示，最近國際上東歐的俄烏戰場外，中東的戰事也在升高，至於主要民主國家正好是大選年，多半還在進行大選，或是才剛選舉結束進入新舊政權的交接期，北京也就趁此刻，國際間混沌尋求戰略突圍。

首先，安全官員指出，「俄中結盟」有持續強化的趨勢，這兩天中國把軍艦還有海警船拉到北冰洋，俄、中都把船開到阿拉斯加附近，從中國官媒或社群來詮釋，敘事上是「你可以來我也可以往」，意即美國軍艦能開到太平洋來，中共也能透過此舉「號稱是在打破美國佈局，但也是把威攝做到你面前」。

安全官員也指出，俄中兩國在日本海、鄂霍次克海都有相關演習，這幾天日方在抗議中國船穿越宮古海峽，也有一些共機、艦侵入到日本領海領空。俄、中近期在南海有不少聯合演習，至於台海部分，就是俄羅斯去強調支持中國在台海的立場跟對台的立場。因此，從軍事方面觀察，可以串連起俄中結盟的雛形。

在經濟上，國安官員表示，中國大量透過中亞，將工具機、電子設備產品轉口貿易到俄羅斯去。他說，前陣子中國就是希望台商可以到新疆去，主要就是鼓勵台商做轉口貿易，但這對台商風險很高，因為協助中國將管制的科技產品輸出到俄羅斯，未來多少會被注意或被國際視為制裁對象。

國安官員進一步指出，上個月底美國國務卿布林肯會見中國外交部長王毅，布林肯在會中強調，俄羅斯用在軍工上的70％工具機跟軍用電子設備大概90%都是從中國來。

安全官員指出，根據公開情資來看，中俄兩國至少有11次各種演習、協同作戰。他表示，中國一邊對外聲稱，希望用各種方式結束俄烏戰爭，一邊卻讓俄羅斯繼續擁有戰爭跟侵略力量，這就跟北韓一樣，把傳統彈藥送往俄羅斯，中國一邊是以和平締造者自居，一邊又在擴大印太地區的威嚇來牽制國際社會。