失聯移工幫同鄉仲介工作「僑生也來上班」　恐挨罰50萬

▲移民署及海巡署合作破獲印尼移工非法仲介集團。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

印尼籍男子「沙弟」本身是失聯移工，竟還幫失聯移工、外僑甚至僑生媒介打工機會，移民署南投縣專勤隊及海巡署彰化查緝隊，日前赴南投縣某農業生技公司查獲沙弟在內的7人、函送縣政府裁處，其中沙弟因從事非法仲介，最高將面臨50萬元罰鍰。

南投縣專勤隊指出，先前接獲線報、蒐證完備並見時機成熟後，當天偕同海巡署偵防分署彰化查緝隊，前往該農業生技公司執行查察，現場查獲印尼籍的失聯移工沙弟在內共5名失聯移工、1名逾期停留外僑及1名逾期居留僑生，正在從事農務工作。

專勤隊表示，為從源頭遏阻移工失聯、雇主非法僱用及杜絕不法集團牟利，進而深入調查，發現沙弟不僅招募、居間介紹，還由沙弟全權負責指派從事各項農務工作、領取及發放薪資，已違反《就業服務法》第45條「任何人不得媒介外國人非法為他人工作」規定，而該公司則違反同法第57條第1項「聘僱未經許可，許可失效或他人所申請聘僱之外國人」規定，全案函送南投縣政府裁處。

南投縣專勤隊隊長陳介章強調，依據《就業服務法》規定，媒介外國人非法為他人工作，可處10萬元至50萬元罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑、併科最高120萬元罰金；非法僱用或容留不法外來人士，最重則可處75萬元罰鍰，呼籲民眾千萬不要以身試法，以免得不償失。