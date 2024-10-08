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佛州危險！5級颶風密爾頓太可怕　氣象專家連線一半「激動哽咽」

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國才剛送走死傷慘重的颶風海倫（Helene），颶風密爾頓（Milton）也迅速增強為5級颶風，預估將在佛州登陸，坦帕灣（Tampa Bay）地區恐怕出現危險暴潮。一名資深氣象專家在連線報導時情緒激動，連續重複3次「難以置信」，甚至一度哽咽直呼，「這太可怕了」，可見密爾頓威力不容小覷。

綜合美媒報導，NBC 6台氣象學家莫瑞斯（John Morales）擁有逾40年經驗，7日談及密爾頓時激動不已，「這是個令人難以置信、難以置信、難以置信的颶風」，接著卻忍不住哽咽，聲音發抖、眼眶泛紅。

莫瑞斯說道，「它在10小時內下降50毫巴」，中間數度停下來冷靜情緒，「我很抱歉，這太可怕了」，儘管密爾頓接近時預料將會減弱，「但現在強大得令人難以置信」，將以大型颶風之姿登陸佛州。

許多媒體人在社群平台轉發這段連線報導，呼籲民眾嚴防災情。CNN首席媒體分析師施泰爾特（Brian Stelter）發文寫道，「莫瑞斯是南佛羅里達最資深的電視氣象專家，當他在連線時如此嚴肅、情緒激動時，觀眾該小心了」。

颶風海倫在美國各州造成至少227人死亡，未料佛州還未走出災情陰影就迎來密爾頓。莫瑞斯說明，南方愈來愈多強烈風暴肆虐的原因顯而易見，「密爾頓正在墨西哥灣儲備力量」，「那裡的海水而熱」，「我不說你們也知道原因是什麼，就是全球暖化。」

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