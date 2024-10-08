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今寒露「下最多」11縣市豪大雨　百里嘉颱風可能生成

（圖／NOAA）

▲氣象署表示，熱帶低壓位於關島北北東方海面。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

今天是24節氣的「寒露」，11縣市豪大雨特報！中央氣象署預報員林定宜表示，預估周五清晨是最低溫時間，北部、東北部22度；而熱帶性低氣壓有發展成輕度颱風趨勢，但距離遙遠，對台灣沒影響。根據國際命名，若成颱將是今年第19號颱風「百里嘉」（Barijat）。

豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

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大雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署凌晨發布豪大雨特報，東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、嘉義、台南及苗栗、台中、南投、雲林山區有局部大雨發生機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，水氣偏多，東北部、基隆北海岸、大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨機率，桃園以北有短暫陣雨，有局部大雨機率，而北部、東部、東南部及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨；至於中南部及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，另外，今晨至上午中南部也有零星短暫陣雨。

林定宜提到，今日北部、宜蘭及澎湖白天氣溫稍降，高溫約27、28度，其他地區約29至32度，馬祖約23度左右；各地低溫24、25度，馬祖22度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，周三白天起到周五水氣較少，但迎風面地區仍有較大雨勢，周六水氣再增多；而未來一周中南部、各山區午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，預估周五清晨是最低溫時間，北部、東北部22度；而熱帶低壓有發展為輕颱趨勢，未來朝東北，但距離遙遠，對台灣沒影響。

▼熱帶低壓即便成颱，也對台灣無影響。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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