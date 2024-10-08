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大陸 大陸焦點 特派現場

爬上休旅車蹦跳！男童被抓大哭求饒：我是小孩　下秒偷打女車主

大陸河南省洛陽市一名男童居然跑到路邊的休旅車上大力蹦跳。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲體重不輕的男童在休旅車上大力蹦跳，當場被抓包。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

圖文／CTWANT

大陸河南省洛陽市一名男童居然跑到路邊的休旅車上大力蹦跳，結果被女車主發現後，居然裝可憐，稱自己只是個孩子，過程中還偷打女車主的手，讓不少人直呼「不要放過他」。

據了解，該名體重不輕的男童爬上女車主的休旅車上蹦蹦跳跳，結果被抓包。從畫面中可以看見，男童靠在車子上不停哭，見女車主沒有要放過他，居然先下手為強，抓著女車主的手打了2下。

男童邊哭邊說，「我是個小孩子，求求你放過我吧，對不起、對不起，我還在上學，我小小年紀，為啥都沒有人保護我，你搧我兩巴掌，求求你放過我這一棵小苗子吧。」女車主傻眼回，「你上我車還敢打我，（而且）我不可能打你。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「是孩子沒事，必須不能放過監護人」、「他是來搞笑的嗎？什麼東西小苗子」、「都這麼大了還是趁早抓進去吧」、「不要放過他」、「這小孩不簡單啊，真是心眼多，能說會道」、「放過了，就會讓他覺得，我是小孩，我可以犯錯，嚴重的，會讓他覺得我殺人也沒事，這種心理在未成年人身上已經體現了很多」。

另外也有人認為，「他是知道自己是受到保護的，所以才敢這樣做嗎？如果是這個邏輯，那已經完全不是啥『孩子』思維了。」

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