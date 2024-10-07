修大法官判決門檻反制死刑限縮適用　沈富雄：藍選不上總統何用？

▲司法院憲法法庭日前召開記者會，講解憲法法庭死刑釋憲判決結果。（圖／司法院提供）

記者郭運興／台北報導

日前憲法法庭針對「死刑釋憲案」，宣判有條件合憲，但限期修法，遭質疑是「實質廢死」。而法務部長鄭銘謙則說，將研議無期徒刑假釋制度修法分級。對此，前立委沈富雄6日表示，法務部這樣做是「治絲益棼」，現在大法官對死刑的解釋是100%違背台灣目前民意，但國民黨偏偏輸在選不上總統，這將會決定大法官的組成，就算現在提案修「大法官判決門檻」，也只是遠水救不了近火。

法務部長鄭銘謙受訪表示，為因應憲法法庭判決，將修法就無期徒刑假釋門檻，做不同層級區分；而分級是否會有「終身監禁」，這部分將會再研議並提出草案。

對此，沈富雄於節目《少康戰情室》表示，目前法務部要把無期徒刑分級，所以一但免死以後，是不是可以假釋？在野黨當然說絕對不能假釋。這樣做是「治絲益棼」，如果無期徒刑要分級的話，難道最後這個罪犯在牢裡快要死了，是不是也要給他安寧照護、打點滴？絕對不可以這樣子的。

沈富雄表示，台灣現在的廢死議題，跟美國的墮胎議題類似，墮胎是胎裡的一條生命，而死刑則是被害者已經一條命了，但加害者也是命，等於是兩個大人命對命的問題。

沈富雄認為，台灣現在的民意是一面倒的贊成應該「殺人者死」，但如果國民黨可見的未來當不了總統，這將會決定大法官的組成，就算現在國民黨不分區立委提案「修大法官判決門檻」，也只是遠水救不了近火。

沈富雄直言，現在大法官對死刑的解釋，是100%徹底違背台灣目前的民意，而且今天如果公投、上街遊行，都會是反對廢死的人贏，但偏偏就輸在選不上總統，因為現在總統指定的大法官就是偏向廢死。

最後，沈富雄強調，反廢死的能量在社會上是足夠的，但國民黨沒辦法利用這個能量，把這個議題變成風起雲湧的非常大型的社會運動，國民黨應該要好好的檢討，而不是花力氣去做「改大法官結構」等旁生枝節的事情。

▼前立委沈富雄。（圖／記者黃哲民攝）