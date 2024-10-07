墾丁「滷味7樣510元」她聽價格嚇到　店家1關鍵讓網友挺了

▲墾丁大街。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

熱情的國境之南墾丁，是許多人會在假期來遊玩的度假勝地，但近年來負面新聞不斷。有網友近日到墾丁大街購買東山鴨頭，7項食材要價510元，引起大批網友討論，但也有人認為店家有標出價格就過關。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」、「匿名公社」PO出照片，一名女子6日到墾丁大街購買東山鴨頭滷味，不鏽鋼盆內有百頁豆腐、大腸、豬血糕、海帶、鴨心及鴨腿等7項食材，結帳時才得知要510元，讓女子傻眼地說「聽到價錢時下巴差點掉下來」，抱怨價格超出她的預期，但出門玩還是會買單付錢。

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據悉，照片除了拍攝食物之外，也有拍攝店家的攤販，且招牌下方有用紅字標註食材及對應的價格。分別為大腸1兩70元、百頁豆腐40元、鴨心45元、鴨腿50元等。

照片曝光後吸引8000多人按讚留言，「明碼標價不是嗎」、「連颱風都怕了，怎麽一些遊客還不怕」、「8月去玩，買了4根玉米560」、「這老哥是個狠人，在墾丁大街敢夾大腸頭」、「腸跟腿退掉，可能可以省下350」。

也有人說，「那條大腸最貴」、「那隻大腸頭就300左右了，我上次也買過」、「去燒烤吃一份大概200-220，所以墾丁我感覺不算貴，上次隨便買一買1100左右，配酒7個吃還可以接受」、「批發一包5條300」、「目前也差不多這個價位一條成本7-80」。