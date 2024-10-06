台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

▲台積電會發放免費紀念品給員工。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

晶圓代工龍頭台積電今年的公司運動會在10月26日舉行，創辦人張忠謀也會出席，因此格外受到關注。台積電為此提前發給員工小禮物，以貓頭鷹為造型的可愛小包，怎料，卻有員工想將公司美意變現，把小包和運動會要穿的運動裝組合販售，在各大網拍平台發現價錢從2000元至3500元都有。

台積電今年的公司運動會因張忠謀夫婦將出席，還沒到運動會當天就話題不斷，其中台積電提前準備小禮物，一款貓頭鷹造型的紀念小包，還能當成洗衣袋使用，貓頭鷹肚子上的黑色點點，則是與公司logo晶片的排列組合位置一模一樣，此設計巧思非常別出心裁。

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▲近期有員工在網上販售免費紀念品，價錢更炒到幾千元。（圖／翻攝自蝦皮）

怎料，台積電的美意卻被有心人士當成變現的工具，在多個網拍平台上發現有人在販售貓頭鷹小包，還有將小包與整套運動服一起變賣，這組合的價格從2000元到3500元不等，且還有網友買單，讓許多民眾看傻眼。

事實上台積電過去推出的紀念品，就有被放上網拍賣的例子，像是台積電龍年一卡通、台積電82年度股東會絕版紀念品或各種小物，都被有心人士拿來變現，糟蹋公司的美意，令網友們看了不禁感嘆，「一種紀念賣掉滿可惜的」、「薪水再高還是想多少賺一點」。

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