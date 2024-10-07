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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被賴清德推還是提醒？蔣萬安笑了：不管怎麼樣　「我都不介意」

▲▼蔣萬安市政總質詢被問及有關國慶晚會與賴清德總統互動情形時面漏微笑。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安被問及國慶晚會與賴清德互動面露微笑。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德5日於台北大巨蛋參加國慶晚會時，被眼尖民眾發現，離場時疑似推了台北市長蔣萬安，使外界熱議是「推」還是「提醒揮手」；而蔣萬安7日被媒體詢問時並未正面回應，只露出一抹神秘笑容，更引發網友的好奇。國民黨台北市議員柳采葳也於質詢時間關心此事，蔣萬安則稱「不管怎麼樣，我都不介意」。

蔣萬安7日下午2時赴台北市議會進行施政報告，柳采葳詢問對國慶晚會整體分數打幾分？蔣萬安回應，自己接受到的，包括當天參與且出席觀眾、僑胞朋友等反應都很正面肯定。柳采葳追問，滿分10分的話要打幾分？蔣萬安說，基本上民眾反應很正面，北市府不會打分數，就交由所有出席的民眾來評價。

另外，面對眼尖網友質疑，賴清德有碰蔣萬安的肩膀，柳采葳認為外界解讀很多，這究竟是碰還是推？蔣萬安先是笑了一下，直言「不管怎麼樣，我都不介意。」柳采葳關心，蔣當下有沒有嚇到？蔣萬安則稍微思考了一下後笑說「沒有，還好。」

蔣萬安於下午1時30分到達台北市議會時，被媒體詢問，國慶晚會當天有沒有被賴清德推？蔣萬安突然露出一抹神秘笑容，但沒有多做評論，只是不斷說「謝謝」、「謝謝小心」便快步走向電梯。

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