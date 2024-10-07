被賴清德推還是提醒？蔣萬安笑了：不管怎麼樣　「我都不介意」

▲蔣萬安被問及國慶晚會與賴清德互動面露微笑。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德5日於台北大巨蛋參加國慶晚會時，被眼尖民眾發現，離場時疑似推了台北市長蔣萬安，使外界熱議是「推」還是「提醒揮手」；而蔣萬安7日被媒體詢問時並未正面回應，只露出一抹神秘笑容，更引發網友的好奇。國民黨台北市議員柳采葳也於質詢時間關心此事，蔣萬安則稱「不管怎麼樣，我都不介意」。

蔣萬安7日下午2時赴台北市議會進行施政報告，柳采葳詢問對國慶晚會整體分數打幾分？蔣萬安回應，自己接受到的，包括當天參與且出席觀眾、僑胞朋友等反應都很正面肯定。柳采葳追問，滿分10分的話要打幾分？蔣萬安說，基本上民眾反應很正面，北市府不會打分數，就交由所有出席的民眾來評價。

另外，面對眼尖網友質疑，賴清德有碰蔣萬安的肩膀，柳采葳認為外界解讀很多，這究竟是碰還是推？蔣萬安先是笑了一下，直言「不管怎麼樣，我都不介意。」柳采葳關心，蔣當下有沒有嚇到？蔣萬安則稍微思考了一下後笑說「沒有，還好。」

蔣萬安於下午1時30分到達台北市議會時，被媒體詢問，國慶晚會當天有沒有被賴清德推？蔣萬安突然露出一抹神秘笑容，但沒有多做評論，只是不斷說「謝謝」、「謝謝小心」便快步走向電梯。