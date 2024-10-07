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遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻全出現

遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體式包圍猥褻全出現

▲ 日媒派記者實測搭電車，果真目睹癡漢犯案。（示意圖／翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本電車癡漢時有所聞，如今有人發現，電車癡漢的問題不但沒有顯著減少，甚至開始「過激化」，猥褻乘客的行為比以前更囂張，包括當場扒掉受害者的內褲，或是在網路上召集「盟友」、以集體猥褻的方式犯案。

據日本《Friday》報導，電車癡漢問題以JR埼京線最為嚴重，數十年來時常發生電車癡漢事件，雖然加設女性專用車廂與監視器，但效果似乎有限。報導也提到，近期他們派出記者，在平日實際乘坐JR埼京線，選在晚上6點左右的下班通勤時間，馬上就目擊到癡漢犯案，包括對女乘客襲臀，甚至還有男扮女裝的癡漢，趁機對男乘客性騷下體。

有長期搭JR埼京線的通勤族表示，他觀察到癡漢大多會尋找穿著較為暴露、且警覺性較低的女性，尾隨在後逮到機會就猥褻。不過現在似乎出現更過激的癡漢，包括當場扒掉受害者的內褲，或者在網上找尋「癡漢同盟」，在電車上集體包圍受害人猥褻下體。民眾也指出，這些癡漢大多是年約30至40歲的男性，就算被逮到，再犯的可能性還是很高。

報導也指出，最近出現專門抓電車癡漢的網紅，一邊拍攝一邊尋找電車癡漢，並適時出手幫助受害者，的確能夠減少部分癡漢問題。不過報導也稱，雖然車站月台在接獲癡漢投訴與報案後，會有警察巡邏，但因這些警察不會進入車廂內，因此阻止癡漢犯行的效果似乎有限。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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