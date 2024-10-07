跟著巷仔Niau「踅」台南　不少民眾搶頭香集章換好禮

▲巷仔Niau復出，果然引起話題，文化局特別讓巷仔Niau走出市區巷弄，走入山區及原縣區，帶起另一波觀光熱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巷仔Niau復出，果然引起話題，文化局特別讓巷仔Niau走出市區巷弄，走入山區及原縣區，帶起另一波觀光熱，為了滿足追貓民眾熱情，市長黃偉哲指示製作很有紀念價值的集章卡，7日起到31日在安平古堡及水道博物館每日限量發放，還有驚喜的集章禮，活動開跑首日就吸引不少民眾搶頭香，集章換好禮。

文化局表示，七隻巷仔Niau家族重現，安平古堡與美樂蒂、酷洛米相見歡，推出兩隻(中、小) 巷仔Niau，古堡園區搭配活動將於10/10-12日延長開放至晚上8點，讓民眾觀賞巷仔Niau與歷史古蹟在日夜光線變化下的相互襯托外。

另外，在山上水道博物館有兩隻(大、小)、左鎮化石園區、玉井噍吧哖紀念館、新營民治市政中心，各有一隻小貓，帶領大家「踅」台南有鑑於文博會期間，不少追貓民眾反映希望能留下紀錄，文化局也製作精美的集章卡，從今天開始在安平古堡及水道博物館發放，每人每日限領一張，每天限量70張，假日(含國連假)則增加為100張集章卡正面是滿滿的巷仔Niau意象，背面則有七個集章區，民眾到各園區和巷仔Niau拍照後，出示給工作人員檢視，即可蓋上專屬戳記；只要前往同時放置有兩隻巷仔Niau的景點(如台南山上花園水道博物館或安平古堡)，與另一集章點景點(如左鎮化石園區或噍吧哖事件紀念園區或民治市政中心)，出示拍照或合照+蓋滿3個場館限定章，就兌換限量「巷仔Niau資料夾」一個；為了鼓勵熱血追貓民眾，蓋滿6個集章，就可兌換限量「台南400紀念棒球」一顆。

文化局指出，活動將到10月31日截止，每張卡限兌換一次，換完後就會蓋上已經兌換戳記，兌換獎品地點為台南山上花園水道博物館、安平古堡(驗票處)、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區，贈品兌換完畢時，將改為其他兌換獎品。

由於所有巷仔Niau都已經就定位，連日來已經有不少民眾搶拍，加上集章贈獎活動，文化局希望能藉這熱潮，帶動台南文化觀光。