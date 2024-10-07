遭藍委質疑37名死囚恐「被放出來」　法務部、司法院皆無法保證

▲法務部長鄭銘謙（右）備詢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭日前針對死刑案做出憲判，死刑有條件合憲，要求立法院作相應修法，司法院及法務部今（7日）至立院司法法制委員會針對修法部分進行專案報告。國民黨立委羅智強質詢時表態，不會配合踐踏八成民意的憲法判決的修法，並追問37名死囚是否放出來，是法務部能決定的嗎？法務部長鄭銘謙無法回答，而司法院代理秘書長黃麟倫也無法保證死刑犯會被放出來，羅酸「你們連賴清德的晚餐吃什麼都不能預測。」

羅智強質詢時首先強調，自己絕對不會配合踐踏八成民意的憲法判決的修法，立法委員也不應配合實質修法，民眾也要監督誰是修法的「廢死同路人」。他並批，大法官迎合民進黨廢死黨綱，37名死囚是否放出來，是法務部能決定的嗎？鄭銘謙、黃麟倫皆無法回應。

羅智強接著援引持鐵鎚性侵虐殺師鐸獎退休女教師的劉志明案，指最高法院在判決中以說劉犯行是隨機偶發，不符「情節最重大之罪」，但虐殺、咬掉身體部位、性侵、強盜都不嚴重？民進黨還護航說「沒有廢死啊」，但死刑犯一個都不執行，這還不叫實質廢死嗎？他認為賴清德2028年5月19日卸任前根本不會執行死刑，但「拜託法務部打我的臉啊！」

藍委王鴻薇質詢時也批，大法官釋憲後，劉志明拿到免死金牌，受害者與受害家屬不能得到社會正義，未來監所是否要設「長照中心」，繼續用人民納稅錢來養他們？另外，犯罪時有精神疾病，審判期間有精神疾病，甚至判決定讞後也出現精神疾病，全都不能判死、執行死刑，這樣還不是實質廢死？兇手用殘忍的手段殺人，卻只要精神出現狀況就可以不用判死刑，尤其精神醫院人手不足，檢調花了大筆時間、人力辦案，交給法院後卻不判死，這叫什麼「正義」、「免死金牌」？

