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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜拚南部一哥？　吳思瑤：將偏廢立法院長的角色

▲▼行政院長卓榮泰宴請綠委，民進黨團幹事長吳思瑤轉述餐敘內容。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜傳出近日開始與藍營的南部政界人士接觸、互動，宴請黨內看好征戰高屏縣市長的立委，甚至觸及2026拿下高屏的可能性，想要當「南部一哥」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜現在的要務應是要讓總預算案順利審查，不要不顧民生，只管政治，這是偏廢了他院長的角色。

根據《鏡週刊》報導，韓國瑜近日積極在南部維持人脈、拓展政治事務，不僅7月底找來高雄市府的老同事、前高雄社會局長葉壽山擔任院長室機要，協助處理南部事務，又與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等縣市首長維持暢通的溝通管道。此外，週刊又報導，韓9月下旬於院長官邸設宴，特別款待柯志恩、蘇清泉，以及屏東出身的前立法院副院長曾永權、前行政院祕書長簡太郎等，現場另有企業主受邀出席，會中觸及選舉話題，並且討論2026拿下高雄、屏東的可能性。

吳思瑤表示，韓國瑜不該跳躍思考選舉，不顧民生，只管政治，他現在的要務是讓總預算回歸正常審查，如果韓國瑜現在不辦理應做義務，反而操作未來選舉，淪為某個政黨助選員、造王者，這是偏廢了他院長角色，不要只管政爭、選舉，這是對韓國瑜的聲聲呼喚。

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