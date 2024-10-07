5成8民眾認兩岸軍事關係緊張　民進黨團：闡述現狀就被中國視為挑釁

▲民進黨團書記長蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

根據《聯合報》公布的「兩岸關係年度大調查」，在兩岸軍事部分，覺得兩岸處於緊張狀態的民眾來到5成8。對此，民進黨團書記長蔡易餘說，中國國家主席習近平連任後就不斷對外展現不排除武力侵犯台灣、武統台灣的態度，不論前總統蔡英文或現任總統賴清德都是闡述台灣主權現況，中共便解讀是挑釁，這樣概念下兩岸自然緊張。

《聯合報》公布的「兩岸關係年度大調查」，調查結果顯示，有2成8民眾覺得兩岸民間關係熱絡，4成5認為關係和緩，2成4感覺雙方關係低迷，但兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面偏向敵對或緊張狀態較往年升溫，經貿關係也更趨競爭，其中，在兩岸軍事部分，覺得兩岸處於緊張狀態的民眾，自106年的4成2逐年增加到111年的6成4新高後，去年調查降為5成4，今年又回升到5成8。

蔡易餘說，兩岸關係從習近平連任後，他就不斷對外展現不排除武力侵犯台灣、武統台灣，這樣概念兩岸自然緊張，蔡英文、賴清德對兩岸關係做出台灣就是主權獨立國家的現狀闡述，中共解讀是挑釁，怎麼台灣講主權問題就被解讀是挑釁？這是中共自己的敏感神經。

《聯合報》調查於9月19日至24日晚間進行，成功訪問了1077位20歲以上民眾，另987人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。