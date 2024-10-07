高雄里長太委屈喊不幹了：我也是人！網問號：可以自行辭職嗎

▲大寮區大寮里長蕭清翔在第一線救災，卻遭不理性里民大罵三字經，因此氣得喊離職。（圖／翻攝自臉書／蕭大翔）

圖文／CTWANT

山陀兒颱風造成高屏地區停電災情嚴重，大寮區大寮里長蕭清翔在第一線救災，卻遭不理性里民大罵三字經，因此氣得喊離職。不過不少人好奇，里長是否可以自行辭職。

蕭清翔在臉書寫下，「大寮里長在此向各位里民說聲抱歉，今日里長無法處理台電問題，在此里長下周一向大寮區公所提出請辭以表示里長無能，感謝支持我的里民們說聲抱歉，不是里長無能，我也是人實在禁不起這樣的謾罵，感恩天佑台灣。」

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貼文一出，不少人紛紛留言「很多事情是無法做到人人滿意的程度」、「停水也罵里長，停電也罵里長，垃圾車沒來也罵里長，里長最好有那麼大的權力可以管到那些單位」、「我們大寮里長夫妻是最負責任最有愛心的里長」、「別衝動，不是你的問題」。

針對停電，台電當時指出，此次山陀兒颱風行動緩慢，甚至長期滯留影響南部地區，登陸後也帶來強風豪雨，造成電桿倒斷及配電設備受損等嚴重災情，部分地區甚至發生道路坍方中斷或大型樹木倒塌壓毀線路，台電於過程中持續與相關單位通力合作，待排除障礙後即往前推進搶修，路通到哪就搶修到哪。

不過也有很多網友好奇，里長是否可以自行辭職？根據《地方制度法》規定，（里）長辭職、去職、死亡者，由鄉（鎮、市、區）公所派員代理，應自事實發生之日起3個月內完成補選，但所遺任期不足2年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。至於（里）長欲辭職，應向鄉（鎮、市、區）公所提出並經核准，均自核准辭職日生效。

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