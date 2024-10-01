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扮演上帝？美8旬翁用瀕危綿羊培育「巨型混種羊」想賣給狩獵牧場

▲▼ 犯罪,野生動物,綿羊,美國,判刑。（圖／pixabay）

▲美8旬翁企圖利用瀕危綿羊物種的遺傳物質培育巨型混種羊，以賣給戰利品狩獵牧場。（示意圖／pixabay）

文／中央社

美國司法部今天表示，81歲的舒巴斯（Arthur Schubarth）企圖利用瀕危綿羊物種的遺傳物質培育巨型混種羊，以賣給戰利品狩獵牧場，這名男子已遭判6個月有期徒刑。

法新社報導，舒巴斯從吉爾吉斯非法進口世界上最大型綿羊物種身體部位，用來在美國製造複製胚胎。根據司法部官網，他是將來自盤羊身體部位的遺傳物質送到實驗室。然後他將所得的胚胎植入自家蒙大拿州牧場的母羊體內，從而誕生基因純正的馬可波羅盤羊（Marco Polo argali，這是瀕危物種，體重可超過135公斤，羊角長超過1.5公尺。

舒巴斯隨後利用這隻公羊的精液讓各種綿羊受孕，企圖創造出前所未見的混種，目標是培育出體型更大、更值錢的綿羊。他希望將這些動物賣給「困獵」牧場，顧客可在那裡付費射殺圈養動物，而且體型較大的動物可以賣到更高的價格。

美國檢察官拉斯洛維奇（Jesse Laslovich）說：「舒巴斯的犯罪行為不代表蒙大拿州人對待我們野生動物的方式。他的舉動確實威脅了蒙大拿州的本土野生動物物種，原因無非是他和同夥想賺更多錢。 」拉斯洛維奇還說：「舒巴斯的貪婪促使他們密謀從吉爾吉斯將世界上最大型綿羊的身體部位帶到蒙大拿州。這種創造混種動物的行為既不自然又違法。」

舒巴斯的牧場主要為狩獵牧場飼養及銷售山羊、雪羊等有蹄類動物，他稍早聆訊時承認一項共謀違反「雷斯法」（Lacey Act）以及一項實質違反「雷斯法」的罪名。「雷斯法」禁止特定野生動物的跨州交易，有關當局用以打擊野生動物販運。除了有期徒刑外，舒巴斯還被判向「雷斯法獎勵基金」（Lacey Act Reward Fund）支付2萬美元（約新台幣64萬元）罰款，以及向國家魚類暨野生動物基金會（National Fish and Wildlife Foundation）支付4000美元（約新台幣12.8萬元），還有200美元（約新台幣6400元）的特別評估費。

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