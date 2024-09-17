一半人口陷糧食危機！　辛巴威決定「撲殺200頭野生象」製成肉乾

▲辛巴威政府決定撲殺200頭野生象製成肉乾，以緩解糧食危機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

非洲國家辛巴威因陷入嚴重糧食危機，政府決定效仿納米比亞撲殺野生動物作為食物，預計將宰殺200頭大象，製成肉乾之後分送給需要的居民。

根據CNN報導，辛巴威有一半的人口面臨嚴重糧食危機，辛巴威公園及野生動物管理局（Zimbabwe Parks and Wildlife Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）表示，辛巴威境內擁有超過8.4萬頭大象，約是其4.5萬頭容量的2倍，因此當局準備撲殺200頭大象，再將其製成肉乾之後分送給需要的居民。

辛巴威的大象數量是全球第二多的，僅次於波札納。環境部長尼奧尼（Sithembiso Nyoni）表示，辛巴威境內的大象已超出負荷，大象過度繁殖也會導致資源不足，加劇人象衝突，「當特定公園內的野生動物過多時，它們會尋找園外的其他資源，比如水或植物，牠們會因此與人類接觸，衝突也會隨之而來。」

尼奧尼說，「我們正在與辛巴威公園局及一些社區討論，學習納米比亞的做法，統計大象數量，動員婦女把肉曬乾並包裝好，以確保這些社區能夠獲得所需的蛋白質。」

納米比亞上個月批准屠殺700頭野生動物，包括大象，以將牠們的肉分配給面臨糧食危機的居民。納米比亞環境、林業與旅遊部（Ministry of Environment, Forestry and Tourism）表示，已有超過150隻動物被殺，並且分發了超過12.5萬磅（約56公噸）的肉。

辛巴威和納米比亞是非洲南部聖嬰現象影響，遭受嚴重乾旱的其中2個國家，該地區降雨量驟減，陷入嚴重乾旱，糧食生產也出現問題。

不過，辛巴威和納米比亞的大象捕殺計劃也遭受強烈批評。保育生物學家兼自然資源顧問林賽（Keith Lindsay）表示，使用野生動物來緩解糧食危機的做法讓他感到相當不安，「這會導致對叢林野生動物肉的需求變得更加頻繁，這種事不能夠持續。」