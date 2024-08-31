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犬殺情形嚴重低估　石虎保育跨區平臺邀6縣研商

▲石虎保育跨區平臺。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲生物多樣性研究所於112年9月18日野放追蹤的石虎「梅香」，因犬殺而慘死。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

保育類石虎面臨的生存危機，過去較為大眾知曉的原因為路殺、中獸鋏或雞舍衝突，但林業保育署南投分署指出，石虎遭犬攻擊甚至致死的狀況可能被嚴重低估，因此改善石虎棲地遊蕩犬貓出沒、抑制數量增長是刻不容緩，亟需跨部會、跨民間的通力合作。

林保署南投分署於8月28日與新竹、臺中分署共同召開「113年度瀕危物種─石虎保育跨區域聯繫平臺會議」，針對石虎受遊蕩犬貓侵擾議題，邀集竹、苗、中、投、彰、雲等6縣政府共同研商改善方案，並邀請長期投入保育工作的台灣石虎保育協會參與交流，以共同維護中西部淺山及平原地區石虎關鍵棲地。

▲108至112年苗、中、投、雲石虎受犬攻擊案例統計結果。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲108至112年苗、中、投、雲石虎受犬攻擊案例統計結果。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署說明，據近幾年來的石虎救傷資料，雖然犬傷案例數相較路殺來說並不多，但若單從生物多樣性研究所追蹤的石虎個體事件來看，約半數的死亡原因皆與犬隻衝突相關，且根據各地自動相機監測結果，絕大多數有石虎活動的地點都有犬隻出沒，顯示二者在野外活動區域重疊性高，甚至犬隻出現的頻度還大幅攀升。

南投分署表示，要有效降低野外遊蕩犬貓數量，除落實抓、紮工作，亦提醒民眾飼養動物應善盡飼主責任，不任意放養、棄養，切勿餵食遊蕩犬貓或野生動物；該分署近年與生物多樣性研究所、水利署第三和第四河川分署、南投縣政府合力於有餵食情形之地點設置「請勿餵食遊蕩犬貓或野生動物」宣導牌誌，牌誌之排版設計由挺挺動物應援團無償協助提供，竹山鎮長陳東睦也努力配合加強相關宣導。

▲林業保育署南投分署邀請中部分署及中部地區縣政府，召開石虎保育跨區域聯。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署邀請中部分署及中部地區縣政府，召開石虎保育跨區域聯繫平臺會議。（圖／林業保育署南投分署提供）

另台灣偵搜犬協會協助生物多樣性研究所進行人工照養石虎的「犬趨避」訓練：由犬訓練師利用指令維持距離、控制犬群，以確認石虎趨避犬隻的反應，希望提升野放後之存活率；新竹、臺中、南投分署及各地方政府也分享「臺灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」及石虎保育行動辦理情形，將持續透過家訪提升寵物植入晶片比率，並避免放養犬隻，以推進石虎族群及棲地串連保育工作。

南投分署亦鼓勵民眾支持友善石虎農作標章產品（阿虎加油官網：https://ahutw.info/farmers.php?type=0）及參與各地生態服務給付方案，或在遇見受困野生動物時立即通報（通報專線1999或0800-000-930）。

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