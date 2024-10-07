韓國瑜餐敘喊「2026必拿高屏」？　柯志恩斥：完全沒討論過選舉

▲柯志恩斥週刊內容，就是無中生有。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今有媒體報導，立法院長韓國瑜深知藍軍在南台灣人力與資源較匱乏，因此近日開始與藍營的南部政界人士接觸、互動，甚至宴請黨內看好征戰2026年高雄市長選舉的藍委柯志恩、屏東縣長選舉的蘇清泉，討論選舉話題，甚至觸及2026拿下高屏的可能性。柯志恩今（7日）受訪時嚴厲駁斥，並說跟韓聚會都是閒話家常，絕對無討論到選舉。

週刊爆料，韓國瑜近日積極在南部維持人脈、拓展政治事務，不僅7月底找來高雄市府的老同事、前高雄社會局長葉壽山擔任院長室機要，協助處理南部事務，又與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等縣市首長維持暢通的溝通管道。此外，週刊又報導，韓9月下旬於院長官邸設宴，特別款待柯志恩、蘇清泉，以及屏東出身的前立法院副院長曾永權、前行政院祕書長簡太郎等，現場另有企業主受邀出席，會中觸及選舉話題，並且討論2026拿下高雄、屏東的可能性。

不過柯志恩今嚴厲駁斥，強調餐敘沒有涉及選舉的任何問題，不曉得這訊息到底哪來？與韓國瑜沒有在高雄見面，更沒有在雲林見面。韓國瑜跟大家本來就維持很不錯的關係，一直都有在互動，平常的聚會也都是閒話家常。

柯志恩強調，餐敘完全沒有討論到選舉，韓根本不會說出「把高屏拿下來」這種話，完全沒有報導中所稱的內容。