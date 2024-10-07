「國慶晚會最有趣的20秒」 李艷秋揭賴清德與藍營三大咖神秘互動

▲台北市長蔣萬安、總統賴清德、慶籌會主委韓國瑜出席國慶晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國慶晚會5日落幕，總統賴清德除了外界熱議的「祖國論」致詞，更出現「疑似推了蔣萬安市長一把」的畫面，讓他與藍營大咖互動引起討論。對此，媒體人李艷秋今（7日）分析，賴清德與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌三人的互動。她也提醒，國慶晚會終究是輕鬆的節目，祖國說、兩國說，可以隨便說，但雙十國慶日的總統談話必須慎重嚴謹，那些辦不到、自爽澎風的話，就省省吧。

李艷秋以「國慶晚會最有趣的20秒」為題發文表示，113年國慶晚會餘波盪漾，除了江蕙抗癌復出讓所有人感動，這點沒有爭議外，其他包括賴總統的祖國說、他是不是推了蔣萬安市長，都引發不同的聲音。

李艷秋表示，賴總統的「祖國說」，總結一句話，就是「我欲台獨，奈何不可得，以中華民國代之以待之」，所以大家搞不清楚賴清德說要愛「我們的國家」是愛哪一個？他說莫忘先賢先烈也不知是指黃花崗烈士，還是台獨路上民進黨的前輩？講話像繞口令，就是不要讓大家搞清楚，各個顏色都自我解讀，選自己能認同的去認同。

接著，李艷秋分析，整個國慶晚會最有趣的幾個謎團，其實都在賴總統致詞完下台的20秒之中，大家就看圖說故事，參加猜謎遊戲吧！

第一「賴清德與韓國瑜互動」，李艷秋指出，,如果她讀唇語的技術沒退步，相信韓國瑜對演講完的賴清德說「講的非常好」，並配上肯定的點頭及誠懇表情，韓國瑜是認真讚同賴清德講話，而不是虛偽的客套。至於韓國瑜認為賴清德哪裡講得非常好，就要由韓院長自己來開示了。

第二「賴清德與蔣萬安互動」，李艷秋說，賴總統有沒有不禮貌的推了蔣市長?有人說賴總統見蔣市長沒有向群眾揮手，拍肩提醒，蔣市長才突然警醒揮手，賴清德是個親切的暖男，對照蔣萬安就是個傻愣子，這個論調已經迅速蔓延所有的綠媒及網路。

李艷秋再說，不過也能反向解釋為賴清德覺得蔣萬安擋了他，拍肩推了蔣一下。其實這是個無聊的爭點，雙方都無需擴大解釋，總統拍肩提醒市長揮手，是很善意的舉動，顯示大家長的風範；而當時總統正要離開，蔣是主人，隨行在後送客，沒有猛揮手搶風頭，也凸顯蔣守本分重禮節。有圖不見得看出真相，要以當事人的感受為準，旁人添油加醋都很無聊。

第三「賴清德與郝龍斌互動」，大家都忽略了，賴總統在台下互動最熱烈的人，是台北市前市長郝龍斌，不但緊握著手不放，頻頻拍肩，說了一大堆，還湊上前耳語，笑得開懷。他們有多深的私交她不知道，但以賴總統的愛恨分明，大巨蛋終於啟用，此時此地，看到被柯文哲霸凌了八年的郝前市長，消遣一下土城裡的那位，很符合賴清德的作風。

最後，李艷秋強調，國慶晚會終究是較輕鬆的節目，祖國說、他國說、鄰居說、兩國說，可以隨便說，但雙十國慶日的總統談話必須慎重嚴謹，那些辦不到、說了白說、自爽澎風的話，就省省吧。

▼總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）