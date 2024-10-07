酸賴清德「祖國論」廢話　羅智強：操弄中華民國也算中共同路人

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國慶晚會前天在台北大巨蛋落幕，總統賴清德致詞時提及，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，引發討論。國民黨立委羅智強今（7日）諷刺賴清德的「祖國論」只有兩個字就可以結束，就是「廢話」；而大陸確實處處打壓中華民國，但時時踩踏中華民國的賴清德，難道就不是另一種中共同路人嗎？

羅智強表示，國慶晚會上，青天白日滿地紅國旗飄揚，2萬民眾與韓國瑜3度高喊中華民國生日快樂，想起韓國瑜日前說，從今年起，要把大家最愛的中華民國，從黑色小屋拉出來，他要說「韓國瑜做到了！國慶晚會滿滿的中華民國元素，中華民國回來了」。

羅智強感嘆，這才是中華民國國慶該有的様子，而身為中華民國元首的賴清德，卻在國慶晚會遲到，避開唱中華民國國歌，講完話就走人。他批，民進黨以「去中國化」，切割台灣與中華文化的連結，以「台獨史觀」裂解「中華民國史觀」，教科書上的「中華民國」四個字在1949年才憑空而出。

對於賴清德拋「祖國論」，羅智強酸，賴清德和大陸叫板可以，但真心把中華民國當祖國，就該好好學韓國瑜，高唱國歌、高舉中華民國國旗，以行動展現對中華民國的忠誠，但是賴清德做得到嗎？

「一會兒兩國論，一會兒祖國論，賴清德把中華民國當政治操弄的工具，台獨借殼上市的招牌，需要時高舉，無用時當敝屣」。羅智強說，大陸確實處處打壓中華民國，但時時踩踏中華民國的賴清德，難道就不是另一種中共同路人嗎？

最後，羅智強指出，中華民國總統不唱國歌，不屑青天白日滿地紅，豈不才是中華民國的最大悲哀？韓國瑜請大家捫心自問，有多久沒有愛自己的國家，那麼賴清德有聽到了嗎？