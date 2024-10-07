　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸賴清德「祖國論」廢話　羅智強：操弄中華民國也算中共同路人

▲▼立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國慶晚會前天在台北大巨蛋落幕，總統賴清德致詞時提及，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，引發討論。國民黨立委羅智強今（7日）諷刺賴清德的「祖國論」只有兩個字就可以結束，就是「廢話」；而大陸確實處處打壓中華民國，但時時踩踏中華民國的賴清德，難道就不是另一種中共同路人嗎？

羅智強表示，國慶晚會上，青天白日滿地紅國旗飄揚，2萬民眾與韓國瑜3度高喊中華民國生日快樂，想起韓國瑜日前說，從今年起，要把大家最愛的中華民國，從黑色小屋拉出來，他要說「韓國瑜做到了！國慶晚會滿滿的中華民國元素，中華民國回來了」。

羅智強感嘆，這才是中華民國國慶該有的様子，而身為中華民國元首的賴清德，卻在國慶晚會遲到，避開唱中華民國國歌，講完話就走人。他批，民進黨以「去中國化」，切割台灣與中華文化的連結，以「台獨史觀」裂解「中華民國史觀」，教科書上的「中華民國」四個字在1949年才憑空而出。

對於賴清德拋「祖國論」，羅智強酸，賴清德和大陸叫板可以，但真心把中華民國當祖國，就該好好學韓國瑜，高唱國歌、高舉中華民國國旗，以行動展現對中華民國的忠誠，但是賴清德做得到嗎？

「一會兒兩國論，一會兒祖國論，賴清德把中華民國當政治操弄的工具，台獨借殼上市的招牌，需要時高舉，無用時當敝屣」。羅智強說，大陸確實處處打壓中華民國，但時時踩踏中華民國的賴清德，難道就不是另一種中共同路人嗎？

最後，羅智強指出，中華民國總統不唱國歌，不屑青天白日滿地紅，豈不才是中華民國的最大悲哀？韓國瑜請大家捫心自問，有多久沒有愛自己的國家，那麼賴清德有聽到了嗎？

ET快訊
柯文哲餐會上大談「花名冊」？　顧立雄否認在場
許家蓓今告別式　追憶影片曝光
快訊／國家警報響！大雷雨轟雙北　警戒區曝
台男受中國幫助撤黎巴嫩　他哭訴：我們的「祖國就是中國」
一中商圈大亂鬥！　3女混戰
雨彈連炸3天「下最大時間曝」　最快周三有颱風
快訊／日圓走貶！現鈔逾2個月最甜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

多圖／賴清德提前在官邸車道口等蔡英文　主動俯身幫開門

幕後／國安官員：中俄結盟強化！至少11次協同作戰　奧援軍工設備

柯文哲餐會上大談「花名冊」？　顧立雄否認在場

幕後／國安官員：賴清德國慶不管說什麼　中共照樣啟動利劍B軍演

影／議員許家蓓今告別式　11分11秒追憶影片曝光

高雄山陀兒農損金額破9千萬　陳其邁喊話中央：給全品項現金救助

長程預警雷達天價維修費　顧立雄：雷神若虛報美方將負責

聯合報民調／5成民眾認兩岸外交、軍事持續惡化　經貿競爭創新高

實質廢死後將改「終身監禁」？　法務部長鄭銘謙：還要再研議

韓國瑜餐敘喊「2026必拿高屏」？　柯志恩斥：完全沒討論過選舉

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

遭控「婚內出軌」Dcard大書認離婚　「對前妻造成傷害」宣布離開團隊！

多圖／賴清德提前在官邸車道口等蔡英文　主動俯身幫開門

幕後／國安官員：中俄結盟強化！至少11次協同作戰　奧援軍工設備

柯文哲餐會上大談「花名冊」？　顧立雄否認在場

幕後／國安官員：賴清德國慶不管說什麼　中共照樣啟動利劍B軍演

影／議員許家蓓今告別式　11分11秒追憶影片曝光

高雄山陀兒農損金額破9千萬　陳其邁喊話中央：給全品項現金救助

長程預警雷達天價維修費　顧立雄：雷神若虛報美方將負責

聯合報民調／5成民眾認兩岸外交、軍事持續惡化　經貿競爭創新高

實質廢死後將改「終身監禁」？　法務部長鄭銘謙：還要再研議

韓國瑜餐敘喊「2026必拿高屏」？　柯志恩斥：完全沒討論過選舉

iPhone 17利多不漲　聯詠反跌3%

4+1招破解新信用管制　解決「自備款不足」隱藏方法曝

多圖／賴清德提前在官邸車道口等蔡英文　主動俯身幫開門

郭彥均全家抱著一起哭！認與家人吵架…「什麼都要我」陷情緒魔鬼

台南永康區鹽洲抽水站啟用　黃偉哲讓鹽行、鹽洲地區防洪效能再升級

搭高鐵奶茶灑到小男孩！母子倆「反應超暖」　她大讚：我好敬佩

幕後／國安官員：中俄結盟強化！至少11次協同作戰　奧援軍工設備

柯文哲餐會上大談「花名冊」？　顧立雄否認在場

小資族勇敢衝！台股高息ETF最愛00919　超車台積電、鴻海

快訊／新北淡水女騎士撞護欄摔7米邊坡　警消吊掛救出送醫

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

政治熱門新聞

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

藍委讚賴清德「祖國論」　擁護中華民國值得肯定

國會焦土戰　韓國瑜示警風向變了：中間選民很不滿

快訊／賴清德官邸會晤蔡英文！　力邀任「總統代言人」出訪歐洲

韓國瑜拚「南部一哥」　餐敘討論拿下高雄屏東

蔡英文擬10／12出訪歐洲3國　考量中方干擾安全問題極為低調

桃色風波斷12年立委路！　趙天麟首曝心聲「知道誰害的」

蔡英文訪歐　綠委：台灣推展外交的強力人選

「國慶晚會最有趣的20秒」 她揭賴清德與藍營三大咖神秘互動

對藍營地方縣市防災吹毛求疵？　中央強調照SOP：完全沒政治考量

快訊／賴清德「祖國論」隔天　中共總計派27架次軍機、6共艦出海

評賴清德「祖國論」是詭辯　媒體人：團結的國家卻因意識型態分裂

快訊／賴清德才發表「祖國論」　中共今早火速派20架次軍機出海

更多熱門

相關新聞

「國慶晚會最有趣的20秒」 她揭賴清德與藍營三大咖神秘互動

「國慶晚會最有趣的20秒」 她揭賴清德與藍營三大咖神秘互動

國慶晚會5日落幕，總統賴清德除了外界熱議的「祖國論」致詞，更出現「疑似推了蔣萬安市長一把」的畫面，讓他與藍營大咖互動引起討論。對此，媒體人李艷秋今（7日）分析，賴清德與立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌三人的互動。她也提醒，國慶晚會終究是輕鬆的節目，祖國說、兩國說，可以隨便說，但雙十國慶日的總統談話必須慎重嚴謹，那些辦不到、自爽澎風的話，就省省吧。

快訊／賴清德「祖國論」隔天　中共總計派27架次軍機、6共艦出海

快訊／賴清德「祖國論」隔天　中共總計派27架次軍機、6共艦出海

韓國瑜拚「南部一哥」　餐敘討論拿下高雄屏東

韓國瑜拚「南部一哥」　餐敘討論拿下高雄屏東

國會焦土戰　韓國瑜示警風向變了：中間選民很不滿

國會焦土戰　韓國瑜示警風向變了：中間選民很不滿

視察新北3區災後復原工作　侯友宜：協助民眾儘速恢復生活

視察新北3區災後復原工作　侯友宜：協助民眾儘速恢復生活

關鍵字：

國民黨羅智強賴清德國慶

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

赤鬼伯伯回應女網友抱怨男友「看她直播打手槍」

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」一見女兒哭了

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面