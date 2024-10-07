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快訊／賴清德「祖國論」隔天　中共總計派27架次軍機、6共艦出海

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日於國慶晚會上一席「祖國論」引起各界關注。國防部7日上午，公布中共在6日（昨天）的軍事動態，偵獲共機27架次，其中有19架次逾過中線及其延伸線，進入北部、中部、西南空域，也偵獲共艦6艘次。

賴清德國慶晚會時表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，中華民國在台澎金馬落地生根75年，是不用再提這段關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字。

隔天一早，國防部初步表示，8時50分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域。

接著，國防部在7日上午，公布6日完整的共軍動態，偵獲共機27架次，其中有19架次逾過中線及其延伸線，進入北部、中部、西南空域，也偵獲共艦6艘次。對此，我國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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