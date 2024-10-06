車禍後腦骨缺損！男「露半顆腦」街上趴趴走　路人嚇壞狂叩救護車

▲美國一名男子頂著「大腦外露」的腦袋在街上趴趴走，嚇得不少路人上前詢問他是否需要幫助。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國田納西州的民眾在街上見到一幅令人震驚的景象，一名前額明顯缺損凹陷的男子，頂著看起來像是「大腦外露」的腦袋，在街上四處亂走，嚇得不少人紛紛上前詢問他是否需要幫助。不過，這名男子拒絕了眾人的好意，而男子的母親事後則透露，兒子是在多年前的一場車禍中腦部受創，目前患有精神疾病。

綜合美媒報導，Reddit等社群媒體最近流出一段影片，顯示有網友在9月底拍到，納許維爾有一名男子正在街上趴趴走。令人震驚的是，這名男子的頭骨明顯缺損，甚至可以看到部分大腦，不過他的腦袋沒有流血，看起來也不像是剛受傷的樣子。儘管如此，男子的外貌還是令不少路人感到擔憂，紛紛上前詢問男子是否需要幫助，甚至還有人打電話叫救護車，不過男子卻全數回拒，並聲稱自己「非常好」。

相關影片在網上流出後，有傳言指出，這名男子是因為醫院不允許他抽菸而自行出院，但這一說法並未獲得證實。Reddit上還有網友表示，這名男子的情況其實已持續非常多年，早在2021年就曾有人見過他。另有消息稱，當地醫院對他的情況非常了解，而且他並無生命危險，但仍有許多人為他的健康與安全感到擔憂。

當地媒體WTVF事後與男子的母親戴維斯（Lisa Davis）取得聯繫，證實這名頭部受傷的男子是39歲的遊民強森（Jonathan Johnson）。母親表示，強森在7年前遭遇車禍後頭部嚴重受創，於是醫生在他的頭部安裝鋼板固定。去年，強森再次受傷，因此院方決定移除頭部的鋼板進行治療，不過強森卻在鋼板重新被裝好前擅自離開醫院，認為醫生沒辦法治好他，不願接受手術，還與家人失去聯繫，在納許維爾街頭流浪。

戴維斯透露，兒子罹患躁鬱症與思覺失調症，曾經濫用藥物。儘管她和家人多次試圖幫助兒子，都被拒絕。幸運的是，在好心人的幫助下，強森如今已住進集體生活設施，準備重返醫院接受治療。