台美國防工業會議　國防部揭成效：深化合作達成雙贏

▲國防部長顧立雄赴立法院國防外交委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院外交及國防委員會7日邀請國防部長顧立雄報告9月舉行的台美國防工業會議。根據國防部報告指出，美方於研討會公開場合均一再表達台美關係穩固，並且將協助迅速籌獲防衛武器，可提升台美國防產業韌性，並深化台美國防產業合作。

根據報告，此次台美國防工業會議的具體成效，包括台美關係持續穩定成長，美國對台灣支持「堅若磐石」，近期美方也通過友台法案，便是致力協助台灣維持足夠自衛能力，以確保與台灣站在民主陣線，共同應處中共軍事威脅；第二，美國依據《2023強化台灣韌性法》，透過外國軍事無償融資(FMF)及2023年國防授權法授權總統使用總統提用權(PDA)等管道，協助台灣加速軍備獲得。

報告也提到，研討會台美雙方產、官、學界約有200多人次，均一致認為台灣具備科技、人才及優質工業基礎，可成為美國國防產業合作夥伴達成雙贏發展，提升台美國防產業韌性；最後，台灣中科院及民間科技廠商具備相當技術及產製能量，研討會期間與美國防廠商充分溝通研討，深化雙邊良好合作機制與溝通平台，有利促進產業升級，落實國防自主政策。

報告強調，本次會議，台美雙方產、官、學界討論熱烈，我方除具體向美方各界清楚說明國防自主政策外，並表達台灣具備高科技軍工產能，將藉擁有的技術與美方加強共同合作，強化雙邊國防產業韌性。美官方也於研討會公開場合再次表達台美關係穩固，運用各項友我法案，協助籌獲符合我防衛作戰需求武器裝備，促進國防產業合作發展。